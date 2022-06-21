Toprak, bugün Yamaha'nın MotoGP motosikletini test edecek

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Yamaha, geçen yıl Dünya Superbike Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluğun ardından Toprak Razgatlıoğlu'nu ödüllendirmek amacıyla kendisine MotoGP motosikletini test etme fırsatı verme kararı almıştı.

Bu test aynı zamanda bir değerlendirme mahiyeti de taşıyor çünkü hem Yamaha, Toprak'ın bir MotoGP motosikletiyle nasıl olduğuna bakacak, hem de Toprak bu motosikletin sürüş tarzına uygun olup olmadığını anlayacak.

Açık olan şey temsilcimizin 2023 yılında MotoGP'ye geçemeyecek olması gibi görünüyor çünkü MotoGP fabrika takımında Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli'nin 2023 için anlaşması bulunuyor.

Yine de bu testin ardından MotoGP konusunun öyle ya da böyle netleşmesi bekleniyor.

Aragon'da gerçekleştirilecek test bir gün sürecek ve hem basına hem de taraftarlara kapalı olacak.

Speedweek.com'a konuşan Toprak, "Bu test benim için iyi olacak çünkü Yamaha, bu sayede potansiyelimi görebilecek. Aynı zamanda sevsem de sevmesem de MotoGP motosikletini denemek harika olacak."

"MotoGP motosikletinin çok farklı olduğunu düşünüyorum. Superbike, büyük değişikliklere rağmen bir yol motosikletini temel alıyor. MotoGP ise hızlı bir motosiklet, elektronikler tamamen farklı."

"Bakalım benim sürüş stilim buna uyuyor mu? Benim tarzım daha çok Marc Marquez'in tarzına benziyor. Her zaman çok agresif sürüyor ve bu da çok hoşuma gidiyor."

"Sakatlanıncaya kadar inanılmaz şekilde sürüyordu." dedi.