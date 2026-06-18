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MotoGP Çek GP

Toprak: “Brno benim için önemli bir öğrenme süreci olacak”

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Çekya GP öncesinde motosiklete uyum bakımından büyük bir aşama kaydettiklerini söyledi.

Neşe Akkoyun
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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP’deki ilk sezonunu geçiren temsilcimiz Toprak, takvimin önemli duraklarından Brno pistine büyük bir motivasyonla geliyor. Brno'da en son 2018 Superbike döneminde yarışan Toprak, kariyerinde ilk kez bu efsanevi piste bir MotoGP motosikletiyle çıkacak.

Yamaha M1 ile her geçen yarış daha konforlu hissettiğini belirten 29 yaşındaki temsilcimiz, hafta sonu öncesinde şu açıklamalarda bulundu: "Brno benim için yine önemli bir öğrenme süreci olacak.” 

“Burada çok uzun zaman önce yarıştım ancak bir MotoGP motosikletiyle ilk kez çıkacağım için benim için neredeyse yepyeni bir pist gibi hissettirecek. Çıktığım her pist bana MotoGP motosikleti hakkında yeni bir şeyler öğretiyor.” 

Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing

Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Bu hafta sonu da özellikle Brno'yu benzersiz kılan hızlı virajlar ve yükseklik değişimleri, motosiklete dair anlayışımı geliştirmek adına harika bir fırsat olacak."

"Hissettiğim en pozitif iki şey; son birkaç yarışta gerçekten iyi bir ilerleme kaydetmiş olmamız ve sezon başına kıyasla motosikletin üzerinde çok daha rahat olmam.” 

“Bu durum yeni zorluklara karşı bana ciddi bir güven veriyor. Hedefimiz seans seans kendimizi geliştirmek, öğrenebildiğimiz kadar çok şey öğrenmek ve pazar günkü ana yarışa cuma gününden çok daha güçlü başlamak.” 

“Bunu yapabilirsek, iyi bir sonuç zaten kendiliğinden gelecektir."

 

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