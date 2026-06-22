Toprak: "850cc testinin hemen ardından sprint simülasyonu yapacağız"

Pazartesi günü gerçekleştirilecek Brno testinde, birçok MotoGP sürücüsü 2027 sezonunda kullanılmaya başlanacak yeni 850cc MotoGP motosikletlerini ve Pirelli lastiklerini ilk kez deneyecek. Bu isimlerden biri de temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu olacak.

Brno’daki test, Toprak'ın 850cc Yamaha MotoGP motosikletiyle ilk sürüşü olacak.Toprak, motosiklete uyum sürecinin henüz çok erken bir aşamasında olmasına rağmen pazartesi günü sprint yarışı simülasyonu yapmayı planladıklarını açıkladı.

Toprak, "Testte çok yoğun olacağım. Programa baktım, çok sayıda tur atacağım ve ayrıca sprint yarışı simülasyonu da yapacağız."

"Neden hemen sprint simülasyonu yapıyoruz bilmiyorum. Brno'daki yarışın son 10 turunda maksimum seviyede zorladığım için oldukça yorgunum."

"Ama sonuçta bu iyi bir şey. Belki de kullanacağım Pirelli lastiklerden gerçekten keyif alacağım."

"Ayrıca 850cc motoru da göreceğiz. Umarım gerçekten büyük bir adım atarız." dedi.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak, Pirelli'nin Superbike lastikleri konusunda oldukça geniş bir deneyime sahip olsa da, MotoGP için geliştirilen Pirelli lastiklerini ilk kez pazartesi günü kullanacak.

MotoGP için geliştirilen Pirelli lastiklerini ilk kez kullanacak olması hakkında konuşan Razgatlıoğlu şunları söyledi: "Herkesin beklentisi çok yüksek ama neler olacağını göreceğiz."

"Ama Pirelli lastikleriyle birden her şey değişmeyecek. Tamam, belki daha güvende hissederim ve ön ve arka taraf konusunda daha iyi bir hissiyat oluşabilir ama bizim genel olarak iyi bir pakete ihtiyacımız var."

"Aslında en büyük sorun şu; bütün gün Pirelli lastikleriyle sürüş yapacağım ve ardından Assen'e uçacağız. Orada tekrar Michelin lastikleriyle sürmeye başlayacağım. Bu gerçekten zor olacak."