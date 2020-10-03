Top 10: MotoGP'de hayal kırıklığı yaşatan 10 anlaşma
Motorsport.com olarak, MotoGP tarihinde büyük umutlarla yapılan ama hayal kırıklığıyla sonuçlanan 10 büyük anlaşmayı sizler için derledik.
Alex Barros - Tech 3 Yamaha (2003)
Fotoğraf: Richard Sloop
Bundan önceki üç yılda Pons Honda ile şampiyona dördüncüsü olmasının ardından Yamaha'ya katılan Alex Barros'tan çok şey bekleniyordu. Ancak Brezilyalı sürücü pek de iyi bir performans sergileyemedi ve sezonu tek podyumla dokuzuncu bitirdikten sonra Honda'ya döndü.
Max Biaggi - Honda (2005)
Fotoğraf: Repsol Media
Max Biaggi, efsanevi mühendis Erv Kanemoto ile yeniden birlikte çalışabilmek adına 2005'te Repsol Honda'ya katıldı. İtalyan sürücü, ilk MotoGP şampiyonluğunu kazanabilmek adına iyi bir şansa sahipti. Ancak o yıl şampiyonayı beşinci sırada tamamlarken, takım arkadaşı Nicky Hayden sezonu üçüncü sırada noktaladı. Biaggi kısa bir süre sonra da MotoGP'den emekli oldu.
Sete Gibernau - Ducati (2006)
Fotoğraf: Ducati Corse
Sete Gibernau, 2003-04'te Valentino Rossi'in en büyük rakibiydi ve 2006 yılında Ducati'ye imza atmasının ardından tekrar yakın bir savaş vermeleri bekleniyordu. Ama böyle olmadı. O yıl iyi sonuçlar almadığı gibi Barcelona ve Estoril'de büyük kazalar yapıp, pek çok yarışı kaçırdı. Sezon sonunda yerini Casey Stoner'a kaptırdı ve MotoGP'den ayrıldı.
Marco Melandri - Ducati (2008)
Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah
Marco Melandri, Desmosedici'yi kullanmakta zorlanan isimlerden birisiydi ve 2008 yılında Ducati ile katıldığı sezonu ancak 17. sırada tamamlayabildi. Melandri'nin kötü sezonu, o dönem kariyerinin zirvesinde olan ve sezonu Rossi'nin arkasında ikinci sırada tamamlayan Casey Stoner'ın başarısıyla birleşti. Melandri'nin kariyeri, böyle kötü bir sezonun ardından iyiye gitmedi ve ertesi yıl Kawasaki'ye, sonra da Gresini'ye gitti. Sonrasında da Superbike'a geçti. 2015'te Aprilia ile MotoGP'ye dönse de, sezon ortasında tekrardan seriden ayrıldı.
James Toseland - Tech 3 Yamaha (2008-09)
Fotoğraf: Tech 3
Dünya Superbike Şampiyonası'nda iki şampiyonluk kazanmasının ardından James Toseland, Tech 3 Yamaha ile MotoGP'ye geçiş yaptı. Sezon boyunca altı kez altıncı olmasına rağmen hiç ilk beşe girmeyi başaramadı ve ilk yılını 11., ikinci yılını ise 14. sırada tamamlayabildi. Bu performansının ardından da tekrar Superbike'a dönmek zorunda kaldı ve yerini 2010'da Ben Spies aldı.
Valentino Rossi - Ducati (2011-12)
Fotoğraf: Ducati Corse
Rossi, 2011 yılında Ducati'den gelen maddi anlamda cazip anlaşmayı kabul etti ve bu sayede hem Ducati'ye zaferler getirmeyi hem de başarılarına yenilerini eklemeyi düşünüyordu. Ancak Rossi, Stoner'ın geçmiş başarılarını tekrarlayamadı. İki yıl boyunca yarıştığı Ducati'de hiç zafer alamadı ve sözleşmesinin bitmesinin ardından 2013'te Yamaha'ya döndü.
Ben Spies - Yamaha (2011-12)
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
Ben Spies, 2011 yılında Yamaha fabrika takımında Rossi'nin yerini aldı ve sezonu beşinci sırada bitirdi. Ancak o yıl takım arkadaşı Jorge Lorenzo 260 puanla şampiyon ikincisi olurken, kendisi 176 puan toplayabildi. Yine de sezon içerisinde bir galibiyet ve iki podyum aldı. Ertesi sezon kendisi için son derece kötüydü ve hiç podyuma çıkamadığı yılı 10. bitirirken, takım arkadaşı Jorge Lorenzo şampiyon oldu. Sezon sonunda yerini Rossi aldı. Spies, sakatlığı nedeniyle emekli olmadan önce 2013'te Pramac Ducati için birkaç yarışa da katıldı.
Andrea Iannone - Suzuki (2017-18)
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Ducati, 2017 yılında Jorge Lorenzo'nun takım arkadaşı olarak Andrea Dovizioso'yu takımda tutmayı tercih edince, Iannone de Suzuki'ye geçti ve Ducati'nin yanıldığını kanıtlamak istedi. Ancak Iannone için işler pek de iyi gitmedi. İlk yılında pek çok kaza ile geride kalırken, ikinci yılında da dört podyum almasına rağmen Alex Rins'le benzer tempoyu tutturmakta zorlandı ve sezonu 10. bitirdi. 2019 için koltuğunu Joan Mir'e kaptırınca, Aprilia'ya geçmek zorunda kaldı.
Jorge Lorenzo - Honda (2019)
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Jorge Lorenzo'nun Ducati'den Honda'ya geçmesinin ardından Marc Marquez'le birlikte "rüya takım" oldular. Ancak Lorenzo, kabus gibi bir sezon geçirdi ve yaptığı kazalar ile geçirdiği sakatlıklar nedeniyle yarışların büyük kısmında gridin en gerisinde kaldı. Sonuç olarak sezon sonunda emekli oldu. Ancak emeklilikten birkaç ay sonra Yamaha'nın test sürücüsü haline geldi.
Johann Zarco - KTM (2019)
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yamaha, Johann Zarco'nun 2019'da KTM'ye katılması nedeniyle büyük eleştiriler aldı çünkü Tech 3 Yamaha'da geçirdiği iki yılda çok etkileyiciydi. Ancak Zarco, RC16'ya alışmakta güçlük çekti ve KTM ile ilişkisi daha ilk yarışlarda kötü bir hal aldı. Sezon bitmeden takımdan gönderilen Zarco, sezonu LCR Honda ile noktaladı ve 2020 için Ducati'nin uydu takımı Avintia ile anlaştı.
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