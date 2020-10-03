MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
19 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / En iyiler listesi

Top 10: MotoGP'de hayal kırıklığı yaşatan 10 anlaşma

paylaşım
yorumlar
Top 10: MotoGP'de hayal kırıklığı yaşatan 10 anlaşma
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motorsport.com olarak, MotoGP tarihinde büyük umutlarla yapılan ama hayal kırıklığıyla sonuçlanan 10 büyük anlaşmayı sizler için derledik.

Slider
Liste

Alex Barros - Tech 3 Yamaha (2003)

Alex Barros - Tech 3 Yamaha (2003)
1/10

Fotoğraf: Richard Sloop

Bundan önceki üç yılda Pons Honda ile şampiyona dördüncüsü olmasının ardından Yamaha'ya katılan Alex Barros'tan çok şey bekleniyordu. Ancak Brezilyalı sürücü pek de iyi bir performans sergileyemedi ve sezonu tek podyumla dokuzuncu bitirdikten sonra Honda'ya döndü.

Max Biaggi - Honda (2005)

Max Biaggi - Honda (2005)
2/10

Fotoğraf: Repsol Media

Max Biaggi, efsanevi mühendis Erv Kanemoto ile yeniden birlikte çalışabilmek adına 2005'te Repsol Honda'ya katıldı. İtalyan sürücü, ilk MotoGP şampiyonluğunu kazanabilmek adına iyi bir şansa sahipti. Ancak o yıl şampiyonayı beşinci sırada tamamlarken, takım arkadaşı Nicky Hayden sezonu üçüncü sırada noktaladı. Biaggi kısa bir süre sonra da MotoGP'den emekli oldu.

Sete Gibernau - Ducati (2006)

Sete Gibernau - Ducati (2006)
3/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Sete Gibernau, 2003-04'te Valentino Rossi'in en büyük rakibiydi ve 2006 yılında Ducati'ye imza atmasının ardından tekrar yakın bir savaş vermeleri bekleniyordu. Ama böyle olmadı. O yıl iyi sonuçlar almadığı gibi Barcelona ve Estoril'de büyük kazalar yapıp, pek çok yarışı kaçırdı. Sezon sonunda yerini Casey Stoner'a kaptırdı ve MotoGP'den ayrıldı.

Marco Melandri - Ducati (2008)

Marco Melandri - Ducati (2008)
4/10

Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah

Marco Melandri, Desmosedici'yi kullanmakta zorlanan isimlerden birisiydi ve 2008 yılında Ducati ile katıldığı sezonu ancak 17. sırada tamamlayabildi. Melandri'nin kötü sezonu, o dönem kariyerinin zirvesinde olan ve sezonu Rossi'nin arkasında ikinci sırada tamamlayan Casey Stoner'ın başarısıyla birleşti. Melandri'nin kariyeri, böyle kötü bir sezonun ardından iyiye gitmedi ve ertesi yıl Kawasaki'ye, sonra da Gresini'ye gitti. Sonrasında da Superbike'a geçti. 2015'te Aprilia ile MotoGP'ye dönse de, sezon ortasında tekrardan seriden ayrıldı.

James Toseland - Tech 3 Yamaha (2008-09)

James Toseland - Tech 3 Yamaha (2008-09)
5/10

Fotoğraf: Tech 3

Dünya Superbike Şampiyonası'nda iki şampiyonluk kazanmasının ardından James Toseland, Tech 3 Yamaha ile MotoGP'ye geçiş yaptı. Sezon boyunca altı kez altıncı olmasına rağmen hiç ilk beşe girmeyi başaramadı ve ilk yılını 11., ikinci yılını ise 14. sırada tamamlayabildi. Bu performansının ardından da tekrar Superbike'a dönmek zorunda kaldı ve yerini 2010'da Ben Spies aldı.

Valentino Rossi - Ducati (2011-12)

Valentino Rossi - Ducati (2011-12)
6/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Rossi, 2011 yılında Ducati'den gelen maddi anlamda cazip anlaşmayı kabul etti ve bu sayede hem Ducati'ye zaferler getirmeyi hem de başarılarına yenilerini eklemeyi düşünüyordu. Ancak Rossi, Stoner'ın geçmiş başarılarını tekrarlayamadı. İki yıl boyunca yarıştığı Ducati'de hiç zafer alamadı ve sözleşmesinin bitmesinin ardından 2013'te Yamaha'ya döndü.

Ben Spies - Yamaha (2011-12)

Ben Spies - Yamaha (2011-12)
7/10

Fotoğraf: Yamaha MotoGP

Ben Spies, 2011 yılında Yamaha fabrika takımında Rossi'nin yerini aldı ve sezonu beşinci sırada bitirdi. Ancak o yıl takım arkadaşı Jorge Lorenzo 260 puanla şampiyon ikincisi olurken, kendisi 176 puan toplayabildi. Yine de sezon içerisinde bir galibiyet ve iki podyum aldı. Ertesi sezon kendisi için son derece kötüydü ve hiç podyuma çıkamadığı yılı 10. bitirirken, takım arkadaşı Jorge Lorenzo şampiyon oldu. Sezon sonunda yerini Rossi aldı. Spies, sakatlığı nedeniyle emekli olmadan önce 2013'te Pramac Ducati için birkaç yarışa da katıldı.

Andrea Iannone - Suzuki (2017-18)

Andrea Iannone - Suzuki (2017-18)
8/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati, 2017 yılında Jorge Lorenzo'nun takım arkadaşı olarak Andrea Dovizioso'yu takımda tutmayı tercih edince, Iannone de Suzuki'ye geçti ve Ducati'nin yanıldığını kanıtlamak istedi. Ancak Iannone için işler pek de iyi gitmedi. İlk yılında pek çok kaza ile geride kalırken, ikinci yılında da dört podyum almasına rağmen Alex Rins'le benzer tempoyu tutturmakta zorlandı ve sezonu 10. bitirdi. 2019 için koltuğunu Joan Mir'e kaptırınca, Aprilia'ya geçmek zorunda kaldı.

Jorge Lorenzo - Honda (2019)

Jorge Lorenzo - Honda (2019)
9/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Lorenzo'nun Ducati'den Honda'ya geçmesinin ardından Marc Marquez'le birlikte "rüya takım" oldular. Ancak Lorenzo, kabus gibi bir sezon geçirdi ve yaptığı kazalar ile geçirdiği sakatlıklar nedeniyle yarışların büyük kısmında gridin en gerisinde kaldı. Sonuç olarak sezon sonunda emekli oldu. Ancak emeklilikten birkaç ay sonra Yamaha'nın test sürücüsü haline geldi.

Johann Zarco - KTM (2019)

Johann Zarco - KTM (2019)
10/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha, Johann Zarco'nun 2019'da KTM'ye katılması nedeniyle büyük eleştiriler aldı çünkü Tech 3 Yamaha'da geçirdiği iki yılda çok etkileyiciydi. Ancak Zarco, RC16'ya alışmakta güçlük çekti ve KTM ile ilişkisi daha ilk yarışlarda kötü bir hal aldı. Sezon bitmeden takımdan gönderilen Zarco, sezonu LCR Honda ile noktaladı ve 2020 için Ducati'nin uydu takımı Avintia ile anlaştı.

Honda, yeni arka lastik için beklenenden fazla değişiklik yapıyor

Önceki haber

Honda, yeni arka lastik için beklenenden fazla değişiklik yapıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Motorsport.com Photos

Çok Okunanlar Bugün

Honda F1'den neden ayrılıyor ve Red Bull hangi motoru kullanacak?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Honda F1'den neden ayrılıyor ve Red Bull hangi motoru kullanacak?

Abiteboul: "Gerekli olması halinde Red Bull'a motor tedarik edebiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Gerekli olması halinde Red Bull'a motor tedarik edebiliriz"

Newey: "Raikkonen, başlangıçta takıma liderlik edebilecek durumda değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Newey: "Raikkonen, başlangıçta takıma liderlik edebilecek durumda değildi"

Brown: "Renault, McLaren için harika bir ortaktı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Renault, McLaren için harika bir ortaktı"

Top 10: MotoGP'de hayal kırıklığı yaşatan 10 anlaşma
MotoGP MotoGP / En iyiler listesi

Top 10: MotoGP'de hayal kırıklığı yaşatan 10 anlaşma

McLaren: "Yeni burun, aracın gizli performansını açığa çıkaracak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Yeni burun, aracın gizli performansını açığa çıkaracak"

Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!

2-4 Ekim Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

2-4 Ekim Yarış Programı

Son Haberler

Top 10: MotoGP'de hayal kırıklığı yaşatan 10 anlaşma
MOTOGP MotoGP / En iyiler listesi

Top 10: MotoGP'de hayal kırıklığı yaşatan 10 anlaşma

Honda, yeni arka lastik için beklenenden fazla değişiklik yapıyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Honda, yeni arka lastik için beklenenden fazla değişiklik yapıyor

Morbidelli, 2021’de Rossi’yle savaşmak için sabırsızlanıyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Morbidelli, 2021’de Rossi’yle savaşmak için sabırsızlanıyor

Quartararo, Rossi’nin Yamaha’daki yerini dolduramayacağını kabul ediyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Quartararo, Rossi’nin Yamaha’daki yerini dolduramayacağını kabul ediyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda F1'den neden ayrılıyor ve Red Bull hangi motoru kullanacak?

2
Formula 1

Abiteboul: "Gerekli olması halinde Red Bull'a motor tedarik edebiliriz"

1s
3
Formula 1

Newey: "Raikkonen, başlangıçta takıma liderlik edebilecek durumda değildi"

4
Formula 1

Brown: "Renault, McLaren için harika bir ortaktı"

23dk
5
MotoGP

Top 10: MotoGP'de hayal kırıklığı yaşatan 10 anlaşma

53dk

Son Haberler

Top 10: MotoGP'de hayal kırıklığı yaşatan 10 anlaşma
MOTOGP

Top 10: MotoGP'de hayal kırıklığı yaşatan 10 anlaşma

Honda, yeni arka lastik için beklenenden fazla değişiklik yapıyor
MOTOGP

Honda, yeni arka lastik için beklenenden fazla değişiklik yapıyor

Morbidelli, 2021’de Rossi’yle savaşmak için sabırsızlanıyor
MOTOGP

Morbidelli, 2021’de Rossi’yle savaşmak için sabırsızlanıyor

Quartararo, Rossi’nin Yamaha’daki yerini dolduramayacağını kabul ediyor
MOTOGP

Quartararo, Rossi’nin Yamaha’daki yerini dolduramayacağını kabul ediyor

Aleix Espargaro, 2020 MotoGP sezonundan "keyif almıyor"
MOTOGP

Aleix Espargaro, 2020 MotoGP sezonundan "keyif almıyor"

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP

MotoGP San Marino grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP San Marino grid pozisyonları

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.