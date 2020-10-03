Top 10: MotoGP'de hayal kırıklığı yaşatan 10 anlaşma

Fotoğraf: Yamaha MotoGP

Ben Spies, 2011 yılında Yamaha fabrika takımında Rossi'nin yerini aldı ve sezonu beşinci sırada bitirdi. Ancak o yıl takım arkadaşı Jorge Lorenzo 260 puanla şampiyon ikincisi olurken, kendisi 176 puan toplayabildi. Yine de sezon içerisinde bir galibiyet ve iki podyum aldı. Ertesi sezon kendisi için son derece kötüydü ve hiç podyuma çıkamadığı yılı 10. bitirirken, takım arkadaşı Jorge Lorenzo şampiyon oldu. Sezon sonunda yerini Rossi aldı. Spies, sakatlığı nedeniyle emekli olmadan önce 2013'te Pramac Ducati için birkaç yarışa da katıldı.