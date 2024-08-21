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MotoGP

Resmi: Tayland, 2025 ve 2026 MotoGP sezon açılışlarına ev sahipliği yapacak!

MotoGP 2025 takvimi henüz resmi olarak açıklanmasa da ilk yarışın tarihi ve pisti belli oldu!

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Jorge Martin, Pramac Racing, yarış başlangıcı

Jorge Martin, Pramac Racing, race start

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP, 2025 sezonunun açılış yarışının 2 Mart'ta Tayland'da yapılacağını ve Katar'ın yerini alacağını duyurdu.

Genellikle sezonun sonlarına doğru Ekim ayında Asya ve Okyanusya'daki diğer yarışlarla birlikte planlanan Buriram, artık Mart ayının başında yeni bir tarihte yerini alacak.

Katar, son yirmi yılın büyük bir kısmında sezonun açılış yarışı için geleneksel bir pist haline gelmişti ancak son aylarda bu tarihin Ramazan dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenebileceği konusunda spekülasyonlar artmıştı.

Losail'deki yarış için henüz yeni bir tarih açıklanmadı.

Yeni sezonun artık Katar'da başlamayacak olmasıyla birlikte, MotoGP'nin 2025 sezon öncesi testini de Tayland'da yapması bekleniyor.

Pist organizatörü ve Tayland hükümeti ile yapılan iki yıllık anlaşma kapsamında Buriram, 2026 sezonunun açılışına da ev sahipliği yapacak.

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing podium

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing podium

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta, konu ile ilgili şunları söyledi: "2025 ve 2026 sezonlarının açılışının Buriram'daki Tayland Grand Prix'sinde olacağını açıklamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Güneydoğu Asya, hem spor hem de fabrikalarımız ve ortaklarımız için en önemli pazarlarımızdan biri."

"Tayland, bu konuda öncü bir rol oynuyor. Buriram'da her yıl büyük kalabalıkların bizlere gösterdiği tutku ortada. Sezonun ilk yarışında da inanılmaz bir atmosfer yaratacaklarını biliyoruz."

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"Buriram, takvime katıldığı anda favori pistlerden biri haline geldi. Bunun nedenini anlamak zor değil: MotoGP'yi izlemek için mükemmel bir yer. Ve pist düzeni, sıkı mücadelelerin en iyi şekilde yapılabilmesi için tasarlanmış. Geçen sezon bu pistte izlediğimiz muhteşem yarış bunun en büyük kanıtıydı. Bu yıl tekrar orada olmayı ve 2025'te tarihi bir sezon açılışı için geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

2025 takviminin tamamı daha sonra açıklanacak.

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