Teruel MotoGP: Morbidelli kazandı, Nakagami ve Marquez düştü!

Startta pole pozisyonu sahibi LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami, sert bir şekilde ikinci sırada start alan Petronas SRT Yamaha pilotu Franco Morbidelli'nin önünü kesti. Bu sırada üçüncü sıradaki Suzuki pilotu Alex Rins, Morbidelli'nin yanına geldi ve ikili arasında temas yaşandı.

İlk viraj çıkışında ise Morbidelli, hemen öncesinde gerisine düştüğü Rins'in önüne geçmeyi başardı. Bu sırada ikinci viraja gelinirken KTM Red Bull pilotu Brad Binder, Pramac Ducati pilotu Jack Miller'a arkadan çarptı ve iki pilot birden yarış dışı kaldı.

Bu sırada yarışın favorisi olarak gösterilen Nakagami, ön lastiğinin kitlenmesi sonrasında beşinci virajda yere düştü ve yarış dışı kaldı.

İyi start alan isimler ise Suzuki pilotu Joan Mir ve Repsol Honda pilotu Alex Marquez oldu. Şampiyona lideri Mir, 12. sıradan başladığı yarışta ilk turda beşinciliğe kadar yükselirken, Marquez ise 10. sıradan başladığı yarışta altıncı sıraya kadar yükseldi.

Bu ikilinin aksine şampiyonanın ikinci sırasında yer alan Petronas SRT Yamaha pilotu Fabio Quartararo'nun Aragon sorunları devam etti ve Fransız pilot, erkenden kan kaybetmeye başladı.

Aynı anda Alex Marquez, öndeki Mir ile olan farkı en hızlı turlar atarak kapatmaya başladı. Bu sırada Mir, önde yer alan Avintia Ducati pilotu Johann Zarco'ya yaklaşmaya çalışıyordu.

11. tura gelindiğinde ise Mir, üçüncü sırada yer alan Zarco'ya atağını yaptı ve Fransız pilotu geride bıraktı. Mir'i takip etmeye çalışan Marquez, son virajda Zarco'yu geçmeyi başarsa da Avintia Ducati pilotu, 12. turda ilk virajda Marquez'i yeniden geçmeyi başardı.

Aynı turda Zarco'nun tekrar önüne geçmeyi başaran Alex Marquez, iki tur sonra ikinci virajda lowside yaşadı ve yarış dışı kaldı. Böylece Repsol Honda pilotu, sezonda ilk defa bir yarışı tamamlayamamış oldu.

Kalan bölümde ise Rins, lider Morbidelli'nin hemen arkasında yer alsa da fark gittikçe açıldı. Bu sırada orta bölümde Zarco ve KTM Tech3 pilotu Miguel Oliveira arasında büyük bir mücadele vardı ve iki pilot, sürekli olarak yer değiştirdi.

Nakagami'nin yarış dışı kalmasından sonra liderliğe yükselen Morbidelli ise hatasız bir sürüş yaptı ve yarışı kazandı. Rins, yarışı ikinci sırada tamamlarken podyumu tamamlayan Mir, şampiyonada farkı açmayı başardı.

KTM Red Bull pilotu Pol Espargaro dördüncü olurken, son turlardaki yakın mücadeleyi önde kapatan isim Zarco oldu ve böylece Oliveira ise altıncı sırada yer aldı.

Vinales yarışı yedinci sırada tamamlarken, Quartararo sekizinci oldu ve Mir'e karşı önemli puanlar kaybetti. İlk 10'u tamamlayan isimler ise Lecuona ve Petrucci oldu.

Fabrika Ducati pilotu Andrea Dovizioso ise şampiyonada önemli puanlar kaybeden diğer isimdi. İtalyan pilot, güçsüz geçirdiği iki yarış hafta sonu sonrasında şampiyona savaşında değerli fırsatları kaçırdı.