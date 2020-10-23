Teruel MotoGP: İkinci antrenman seansının en hızlısı Nakagami, Ducati'ler zorlandı

Şampiyonada sadece 15 puan geride olan Andrea Dovizioso'nun Aragon'daki sorunları devam ediyor, İtalyan pilot Cuma günkü ikinci antrenman seansını liderin 1.4 saniye gerisinde, 18. sırada tamamladı.

Aprilia pilotu Aleix Espargaro ise 1.50.147 ile tempoyu belirleyen ilk isim olurken, Petronaas SRT Yamaha pilotu Franco Morbidelli ise 1.49.270 ile anında cevap verdi.

Seansın bitimine yarım saat kala Nakagami, gridin büyük bir farkla önünde, 1.48.354'ü elde ederek liderliği rahat bir şekilde ele geçirdi.

KTM pilotu Pol Espargaro, sonraki turlarda bu avantajı 0.085 saniyeye kadar indirmeyi başarsa da, çoğu pilotun seri halinde atılan turlara konsantre olmasıyla beraber Nakagami seansı lider olarak götürmeye devam etti.

Pek çok sürücü, Honda ve Suzuki'nin iyi verim aldığı yeni Ohlins süspansiyonu bu seansta denediler ve bu isimler arasında iki Petronas SRT pilotu Morbidelli ve Quartararo da bulunuyordu.

Seansın sonuna yaklaşıldığında hızlı turlara odaklanılmasıyla beraber şampiyona lideri Joan Mir, 1.48.182'lik derecesi ile Suzuki motosikletini ilk sıraya taşıdı.

Ancak Nakagami, önce 1.47.931 ile bu tura cevap verip liderliği ele geçirdi, sonrasında ise 1.47.782 yaparak derecesini geliştirdi.

Maverick Vinales ise 1.47.957 yaparak iki LCR Honda'yı ayıran isim oldu, ve böylece üçüncü sırada olan isim ise Cal Crutchlow oldu.

En iyi Ducati sürücüsü ise, bir önceki senenin motosikletini kullanarak 13. sırayı elde eden Johann Zarco oldu. Danilo Petrucci ise GP20 model motosikletler içerisinde en hızlı oldu ve 17. sırayı aldı. Bu sırada Dovizioso 18. ve Bagnaia 19. olurken, Pramac Ducati ile Jack Miller ise son sırada yer aldı.

Seans sonucu: