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MotoGP / Teruel GP / Antrenman raporu

Teruel MotoGP: İkinci antrenman seansının en hızlısı Nakagami, Ducati'ler zorlandı

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Teruel MotoGP: İkinci antrenman seansının en hızlısı Nakagami, Ducati'ler zorlandı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami, MotoGP Teruel Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı elde ederken, Ducati pilotları zor bir seansı geride bıraktılar.

Şampiyonada sadece 15 puan geride olan Andrea Dovizioso'nun Aragon'daki sorunları devam ediyor, İtalyan pilot Cuma günkü ikinci antrenman seansını liderin 1.4 saniye gerisinde, 18. sırada tamamladı. 

Aprilia pilotu Aleix Espargaro ise 1.50.147 ile tempoyu belirleyen ilk isim olurken, Petronaas SRT Yamaha pilotu Franco Morbidelli ise 1.49.270 ile anında cevap verdi. 

Seansın bitimine yarım saat kala Nakagami, gridin büyük bir farkla önünde, 1.48.354'ü elde ederek liderliği rahat bir şekilde ele geçirdi. 

KTM pilotu Pol Espargaro, sonraki turlarda bu avantajı 0.085 saniyeye kadar indirmeyi başarsa da, çoğu pilotun seri halinde atılan turlara konsantre olmasıyla beraber Nakagami seansı lider olarak götürmeye devam etti. 

 

Pek çok sürücü, Honda ve Suzuki'nin iyi verim aldığı yeni Ohlins süspansiyonu bu seansta denediler ve bu isimler arasında iki Petronas SRT pilotu Morbidelli ve Quartararo da bulunuyordu. 

Seansın sonuna yaklaşıldığında hızlı turlara odaklanılmasıyla beraber şampiyona lideri Joan Mir, 1.48.182'lik derecesi ile Suzuki motosikletini ilk sıraya taşıdı.

Ancak Nakagami, önce 1.47.931 ile bu tura cevap verip liderliği ele geçirdi, sonrasında ise 1.47.782 yaparak derecesini geliştirdi.

Maverick Vinales ise 1.47.957 yaparak iki LCR Honda'yı ayıran isim oldu, ve böylece üçüncü sırada olan isim ise Cal Crutchlow oldu. 

En iyi Ducati sürücüsü ise, bir önceki senenin motosikletini kullanarak 13. sırayı elde eden Johann Zarco oldu. Danilo Petrucci ise GP20 model motosikletler içerisinde en hızlı oldu ve 17. sırayı aldı. Bu sırada Dovizioso 18. ve Bagnaia 19. olurken, Pramac Ducati ile Jack Miller ise son sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Takaaki Nakagami Honda 18 1'47.782    
2 Spain Maverick Viñales Yamaha 18 1'47.957 0.175 0.175
3 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 18 1'48.111 0.329 0.154
4 France Fabio Quartararo Yamaha 18 1'48.164 0.382 0.053
5 Spain Joan Mir Suzuki 20 1'48.182 0.400 0.018
6 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'48.190 0.408 0.008
7 Spain Iker Lecuona KTM 18 1'48.360 0.578 0.170
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 15 1'48.426 0.644 0.066
9 Spain Pol Espargaro KTM 18 1'48.439 0.657 0.013
10 Spain Alex Marquez Honda 19 1'48.443 0.661 0.004
11 Germany Stefan Bradl Honda 19 1'48.444 0.662 0.001
12 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'48.527 0.745 0.083
13 France Johann Zarco Ducati 17 1'48.532 0.750 0.005
14 South Africa Brad Binder KTM 19 1'48.545 0.763 0.013
15 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 1'48.612 0.830 0.067
16 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 19 1'48.810 1.028 0.198
17 Italy Danilo Petrucci Ducati 19 1'48.870 1.088 0.060
18 Italy Andrea Dovizioso Ducati 16 1'49.240 1.458 0.370
19 Italy Francesco Bagnaia Ducati 18 1'49.319 1.537 0.079
20 Spain Tito Rabat Ducati 20 1'49.733 1.951 0.414
21 Australia Jack Miller Ducati 16 1'49.794 2.012 0.061
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Teruel MotoGP: Birinci antrenmanda Alex Marquez lider

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Teruel MotoGP: Birinci antrenmanda Alex Marquez lider
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Teruel GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Takaaki Nakagami
Takımlar Team LCR
Editör Lewis Duncan

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