Teruel MotoGP: Birinci antrenmanda Alex Marquez lider

Aragon'da geçen hafta kuru zeminde gerçekleştirilen yarışı 2. sırada tamamlayarak podyuma çıkan ve art arda 2 podyum sonucu elde eden çaylak sürücü, bugünkü ilk antrenman seansında 1:48.184 ile en hızlı isim oldu.

Bu hafta sonu Aragon'da şartlar daha iyi olduğu için çok az sürücü son bölümde yeni yumuşak arka lastiğe geçiş yaptı. O isimlerden birisi de Marquez'di.

Bu sene genel olarak sıralamalarda yavaş kalan Marquez, son hızlı turunda derecesini iyileştirmeye doğru giderken kaza yaptı ancak buna rağmen en hızlı isim olarak kalmayı başardı.

LCR Honda ile anlaşma yenileyen Takaaki Nakagami, seansı ikinci sırada tamamlarken onu şampiyona lideri Joan Mir takip etti.

Honda için yeni parçalar test eden Stefan Bradl 4. olurken onu Franco Morbidelli ve Maverick Vinales takip ettiler. Pramac Ducati'den Jack Miller, 7. olarak Ducati'ler içerisinde en hızlı isim oldu.

Aragon'da kazanan Alex Rins 12. olurken fabrika Ducati sürücüleri Danilo Petrucci ve Andrea Dovizioso 14 ve 16. sıralarda kaldılar.