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MotoGP / Teruel GP / Antrenman raporu

Teruel MotoGP: Birinci antrenmanda Alex Marquez lider

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Teruel MotoGP: Birinci antrenmanda Alex Marquez lider
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Honda sürücüsü Alex Marquez, Aragon'da ilk kez gerçekleştirilecek Teruel GP öncesindeki ilk antrenman seansını son dakikalarda yaptığı kazaya rağmen ilk sırada tamamlarken, şampiyonluk mücadelesi veren Fabio Quartararo ancak 17. olabildi.

Aragon'da geçen hafta kuru zeminde gerçekleştirilen yarışı 2. sırada tamamlayarak podyuma çıkan ve art arda 2 podyum sonucu elde eden çaylak sürücü, bugünkü ilk antrenman seansında 1:48.184 ile en hızlı isim oldu.

Bu hafta sonu Aragon'da şartlar daha iyi olduğu için çok az sürücü son bölümde yeni yumuşak arka lastiğe geçiş yaptı. O isimlerden birisi de Marquez'di. 

Bu sene genel olarak sıralamalarda yavaş kalan Marquez, son hızlı turunda derecesini iyileştirmeye doğru giderken kaza yaptı ancak buna rağmen en hızlı isim olarak kalmayı başardı.

LCR Honda ile anlaşma yenileyen Takaaki Nakagami, seansı ikinci sırada tamamlarken onu şampiyona lideri Joan Mir takip etti.

Honda için yeni parçalar test eden Stefan Bradl 4. olurken onu Franco Morbidelli ve Maverick Vinales takip ettiler. Pramac Ducati'den Jack Miller, 7. olarak Ducati'ler içerisinde en hızlı isim oldu.

Aragon'da kazanan Alex Rins 12. olurken fabrika Ducati sürücüleri Danilo Petrucci ve Andrea Dovizioso 14 ve 16. sıralarda kaldılar.

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Alex Marquez Honda 18 1'48.184  
2 Japan Takaaki Nakagami Honda 21 1'48.622 0.438
3 Spain Joan Mir Suzuki 20 1'48.993 0.809
4 Germany Stefan Bradl Honda 19 1'49.003 0.819
5 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 1'49.100 0.916
6 Spain Maverick Viñales Yamaha 17 1'49.176 0.992
7 Australia Jack Miller Ducati 16 1'49.211 1.027
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 19 1'49.305 1.121
9 Spain Pol Espargaro KTM 15 1'49.346 1.162
10 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 13 1'49.356 1.172
11 France Johann Zarco Ducati 19 1'49.360 1.176
12 Spain Alex Rins Suzuki 20 1'49.372 1.188
13 Portugal Miguel Oliveira KTM 17 1'49.442 1.258
14 Italy Danilo Petrucci Ducati 19 1'49.482 1.298
15 Spain Iker Lecuona KTM 18 1'49.501 1.317
16 Italy Andrea Dovizioso Ducati 18 1'49.512 1.328
17 France Fabio Quartararo Yamaha 18 1'49.621 1.437
18 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 18 1'49.727 1.543
19 South Africa Brad Binder KTM 17 1'49.962 1.778
20 Spain Tito Rabat Ducati 22 1'50.215 2.031
21 Italy Francesco Bagnaia Ducati 16 1'50.251 2.067
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Seri MotoGP
Etkinlik Teruel GP
Editör Lewis Duncan

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