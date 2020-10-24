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MotoGP / Teruel GP / Antrenman raporu

Teruel MotoGP: 3. antrenmanda Morbidelli lider, Ducati'den hiç kimse Q2'ye kalamadı

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Teruel MotoGP: 3. antrenmanda Morbidelli lider, Ducati'den hiç kimse Q2'ye kalamadı
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Çeviren: Abdullah Çelik

Franco Morbidelli, Aragon'da gerçekleştirilecek Teruel GP öncesinde 3. antrenman seansını zirvede tamamlarken, Ducati sürücüleri art arda ikinci hafta sonu doğrudan sıralamalarda 2. seansa geçmeyi başaramadılar.

3. antrenman oldukça yakın geçti ve ilk 10 içerisindeki pilotlar 0.4 sn'dan daha az zaman aralığı içerisinde yer alarak doğrudan sıralamaların son bölümüne geçmeyi başardılar.

1:47.333'lük derecesiyle Morbidelli, seansın en hızlı ismi olurken onu LCR Honda'dan Takaagi Nakagami, Fabio Quartararo takip ettiler.

Yamaha'dan Maverick Vinales 4. olurken, Repsol Honda'dan Alex Marquez 5. oldu ve bu sene 2. defa Q2'ye kalmayı başardı. Tech 3'ün çaylak sürücüsü Iker Lecuona 6. oldu ve KTM sürücüleri içerisinde en yukarıda yer alan isimdi. Miguel Oliveira'nın 8. olmasıyla Tech 3 iki sürücüsüyle birden Q2'ye kalmayı başarmış oldu.

Aragon GP'de kazanan Alex Rins 7. olurken, şampiyona lideri takım arkadaşı Joan Mir 10. olarak doğrudan Q2'ye geçmeyi başaran son isim oldu.  Onun önünde LCR Honda'dan Cal Crutchlow kendisine yer buldu.

Pramac Ducati'den Jack Miller, sadece 0.4 sn yavaş kalsa da 11. oldu ve doğrudan Q2'ye kalmayı başaramadı. KTM fabrika ve Ducati fabrika takımı sürücüleri de ilk 10 dışında kaldılar. Böylece sıralamalarda Q1'de mücadele edecekler.

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'47.333  
2 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'47.392 0.059
3 France Fabio Quartararo Yamaha 1'47.401 0.068
4 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'47.473 0.140
5 Spain Alex Marquez Honda 1'47.546 0.213
6 Spain Iker Lecuona KTM 1'47.548 0.215
7 Spain Alex Rins Suzuki 1'47.554 0.221
8 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'47.625 0.292
9 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'47.708 0.375
10 Spain Joan Mir Suzuki 1'47.715 0.382
11 Australia Jack Miller Ducati 1'47.739 0.406
12 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'47.742 0.409
13 South Africa Brad Binder KTM 1'47.822 0.489
14 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'47.878 0.545
15 Spain Tito Rabat Ducati 1'48.023 0.690
16 Spain Pol Espargaro KTM 1'48.025 0.692
17 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'48.096 0.763
18 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'48.134 0.801
19 Germany Stefan Bradl Honda 1'48.255 0.922
20 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'48.471 1.138
21 France Johann Zarco Ducati 1'48.501 1.168
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Teruel GP
Alt-etkinlik FP3
Pilotlar Franco Morbidelli
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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