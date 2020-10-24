Teruel MotoGP: 3. antrenmanda Morbidelli lider, Ducati'den hiç kimse Q2'ye kalamadı

3. antrenman oldukça yakın geçti ve ilk 10 içerisindeki pilotlar 0.4 sn'dan daha az zaman aralığı içerisinde yer alarak doğrudan sıralamaların son bölümüne geçmeyi başardılar.

1:47.333'lük derecesiyle Morbidelli, seansın en hızlı ismi olurken onu LCR Honda'dan Takaagi Nakagami, Fabio Quartararo takip ettiler.

Yamaha'dan Maverick Vinales 4. olurken, Repsol Honda'dan Alex Marquez 5. oldu ve bu sene 2. defa Q2'ye kalmayı başardı. Tech 3'ün çaylak sürücüsü Iker Lecuona 6. oldu ve KTM sürücüleri içerisinde en yukarıda yer alan isimdi. Miguel Oliveira'nın 8. olmasıyla Tech 3 iki sürücüsüyle birden Q2'ye kalmayı başarmış oldu.

Aragon GP'de kazanan Alex Rins 7. olurken, şampiyona lideri takım arkadaşı Joan Mir 10. olarak doğrudan Q2'ye geçmeyi başaran son isim oldu. Onun önünde LCR Honda'dan Cal Crutchlow kendisine yer buldu.

Pramac Ducati'den Jack Miller, sadece 0.4 sn yavaş kalsa da 11. oldu ve doğrudan Q2'ye kalmayı başaramadı. KTM fabrika ve Ducati fabrika takımı sürücüleri de ilk 10 dışında kaldılar. Böylece sıralamalarda Q1'de mücadele edecekler.