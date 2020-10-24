Teruel MotoGP: Pole pozisyonu Nakagami'nin oldu!

Q2:

Atılan ilk turların ardından ilk sırayı alan isim, hafta sonunun güçlü ismi olan LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami'ydi. Japon pilot, attığı ilk turda 1.47.072'yi elde ederek geçici pole pozisyonunu ele geçirdi. Arkasındaki isimler ise Petronas SRT pilotu Franco Morbidelli ve ilk sıralama seansından gelen Avintia pilotu Johann Zarco'ydu.

Şampiyonada ilk iki sırada bulunan Suzuki pilotu Joan Mir ve Petronas SRT pilotu Fabio Quartararo ise, sırasıyla 12. ve dördüncü sırada yer aldılar; ancak Mir, pistte hızlı tur atmayı başaramayan tek isim olmuştu.

Seansın bitimine dört dakika kala sürücüler tekrardan piste çıktılar.

Son turlarda pek çok isim kendi derecesinden daha hızlı gelmiş olsa da Nakagami'den önce hiç kimse pole pozisyonunu alacak hıza sahip değildi. Derecesini 1.46.882'ye çeken Nakagami'den sonra tura başlayan ve daha hızlı gelen tek isim Quartararo oldu.

Ancak Zarco'nun 16. virajda yerde kalmasıyla beraber Quartararo, son sektörde çıkan sarı bayraklar sebebiyle pole pozisyonu zamanını geliştiremedi ve böylece Nakagami, pole pozisyonunu alan isim oldu.

LCR Honda pilotu, kariyerinin ilk pole pozisyonunu almasının yanı sıra, 2004'ten beri premier sınıfta pole pozisyonu alan ilk Japon pilot oldu - son isim ise Makoto Tamada'ydı.

Franco Morbidelli zamanını geliştirmeyi başarsa da Nakagami'nin 0.042 saniye gerisinde kalarak ikinci olurken, Suzuki'den Alex Rins ise üçüncü oldu.

Zarco'nun kazasından sonra turunu geliştiremeyen Joan Mir ise, attığı ilk tur olan 1.51.670 ile seansı tamamladı. Şampiyona lideri pilot yarınki yarışa 12. sıradan başlayacak.

Q1:

Ducati'de motosikletlerin tamamı ilk sıralama seansında yer aldı. Atılan ilk turlar sonrasında Pramac Ducati pilotu Jack Miller, 1.47.394'ü elde etti ve rahat bir liderlik aldı. İkinci sıradaki KTM Red Bull pilotu Pol Espargaro ise, Miller'ın 0.4 saniye gerisinde yer aldı.

İkinci grup turlarda ise çok büyük bir mücadele bulunuyordu. Pol Espargaro, Miller'ın turunun da önüne geçti ve 1.47.071 ile ilk sırayı Pramac Ducati sürücüsünden çaldı.

Zamanını geliştiremeyen ve bu sırada takım emri olarak fabrika Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso'ya hava koridoru veren Miller, bu turunda da hızlı değildi ve arkasındaki isimler düzenli olarak kendisinden daha hızlıydı.

Dovizioso'nun hava koridorunda turunu atan KTM Red Bull sürücüsü Brad Binder'ın ilk iki sıraya çıkması bekleniyordu, ancak son virajda hata yaptıktan sonra Miller'ın gerisinde kaldı. Bu sırada Aprilia pilotu Aleix Espargaro, Miller'ı ilk ikinin dışına iten isim olsa da, son sözü Avintia Ducati pilotu Johann Zarco söyledi ve Aleix Espargaro'yu üçüncülüğe itti.

Dördüncü antrenman seansında yerde kalan Repsol Honda pilotu Stefan Bradl, gösterdiği güçlü performansla altıncı olmayı başarırken, şampiyonanın önemli isimlerinden olan Dovizioso yedinci sırada kaldı ve yarınki yarışa altıncı çizgiden başlayacak. Bagnaia, Petrucci, Rabat ve Smith ise sıralamayı tamamlayan diğer isimler oldular.