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MotoGP / Teruel GP / Son dakika

Teruel GP galibi Morbidelli, yarışın "iki tur sürdüğünü" düşünmüş

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Teruel GP galibi Morbidelli, yarışın "iki tur sürdüğünü" düşünmüş
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Franco Morbidelli, MotoGP Teruel Grand Prix'sinde aldığı galibiyetin bir "yolculuk" gibi geçtiğini ve "çok yüksek seviye" konsantrasyona ulaştığını söyledi.

Petronas SRT Yamaha sürücüsü pilot, Pazar günkü ikinci Aragon yarışının tamamını lider götürdü ve Suzuki pilotu Alex Rins'in iki saniye önünde, MotoGP kariyerinin ikinci galibiyetini aldı. 

Sezonun bitimine üç yarış kala Morbidelli, şampiyona lideri olan Suzuki pilotu Joan Mir ile olan farkını sadece 25 puana indirmeyi başardı.

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İtalyan pilot bu yarışın "belki de hayatının en iyi yarışı" olduğunu ve "bir su gibi" geçtiğini söyledi - aynı zamanda kendisinin, daha önce bu durumu yaşayan Moto3 sürücüsü Celestino Vietti ile bu konuda dalga geçtiğini de sözlerine ekledi. 

Sky Italia'ya konuşan Morbidelli şu açıklamalarda bulundu: "Benim analizime göre bu, belki de hayatımın en iyi yarışıydı."

"Agresif olmam gerektiğini biliyordum ve güçlü şekilde yarışa başladım. Önümde çok sert bir (Takaaki) Nakagami vardı, ancak kaza yaptı ve böylece önümde bir yeşil ışık yandı."

"O andan itibaren kendime, sonuna kadar zorlayacağımı söyledim."

"Geçen sene Vietti'nin teknik şefinin bir videosunu gördüm, bu videoda Celestino'nun yarışın belirli bölümünde büyülü bir alana girdiğini söylüyordu."

"Buna inanmadım ve Celestino ile de dalga geçtim, ancak bugün anladım ki bu olay gerçekten çok doğal şekilde oluyormuş."

"Sonrasında da yüksek bir konsantrasyon seviyesine sahiptim. Yarış su gibi aktı; sonrasında da sanki 23 tur değil de iki tur süren bir yolculuk gibi geçti."

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Morbidelli, şampiyonada dördüncü olmanın ve şampiyonada mücadele vermenin, kendisinin "çocukluktan beri hayal ettiği bir şey" olduğunu söyledi. 

"Sezon bitimine bu kadar az yarış kalmışken dördüncü olmak mükemmel bir şey, sadece kendi başına mükemmel."

"Burası MotoGP, çocukken hayal ettiğim yer burasıydı, geçen sene veya iki sene önce hayal ettiğim yer buydu."

"Bu yüzden benim için gayet iyi bir durum. Ve oyunun içerisinde olduğunuzda da daha çok şey istiyorsunuz ve ben de daha fazlası için zorlamaya devam edeceğim."

"Senenin başında hiçbir şey düşünmüyordum, herhangi bir tahminde bulunmayı sevmem."

"Sadece piste çıkmayı, sonuna kadar zorlamayı ve her şeyimi ortaya koyduktan sonra nerede olduğumu görmeyi severim."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Teruel GP
Pilotlar Franco Morbidelli
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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