Termas de Rio Hondo'nun sahipleri, yangına rağmen MotoGP yarışını yapmak istiyor

5 Şubat Cuma günü, Arjantin'de bulunan Autódromo de Termas de Río Hondo pistinde büyük bir yangın çıktı ve yangın uzun süre kontrol altına alınamadı.

Şu anda pistle ilgili soruşturmalar devam ediyor ancak Arjantin medyası, yangının tadilatı devam eden teras alanında çıkmış olabileceğini öne sürüyorlar.

Yangının söndürülmesinin ardından ortaya oldukça üzüntü verici bir tablo çıktı ve yangından en çok padok alanının etkilendiği görüldü. Yangında bir araç kül olurken, neyse ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Şimdi pistin harap olan bölümlerinin, Arjantin MotoGP yarışına kadar eski haline getirilip getirilemeyeceği merak ediliyor.

Yarış pistinin genel müdürü Héctor Farina, durum hakkında bilgi vermek için bir açıklama yaptı.

Farina, “Maalesef tüm padok binası yangınla beraber harap oldu. Bu bölümde basın odası, yarış kontrol ve VIP salonları da vardı."

“Müzede, uç tarafta bulunan kontrol kulesinde, diğer ofislerde, mini hastanede vb. bölümlerde ciddi hasar oluşmadı. Otomobil Müzesi önümüzdeki birkaç gün içinde tekrar halka açılacak. "

"Yarış pistimiz, yangına karşı sigortalıydı. Bu nedenle bu açıdan sakiniz, ancak hem ulusal hem de uluslararası yarışlar için gerekli olan bu önemli alanı yeniden inşa etmemiz kesinlikle uzun zaman alacak."

"Bu noktadan itibaren Kasım ayında MotoGP de dahil olmak üzere planladığımız programlara uymak için mümkün olan her şeyi yapmak için çalışacağız."