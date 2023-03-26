Tech3 önümüzdeki iki MotoGP yarışı için Espargaro'nun yerine başka birini geçirmeyecek

Haberi dinle

Bu yıl KTM motosikleti kullanan Tech3'ya geri dönen Pol Espargaro, Portekiz'deki 2. antrenman seansında 10. virajda büyük bir kaza yaptı ve bariyerlere çarparak vücuduna çok sayıda darbe aldı.

Çenesinde ve sırtında birkaç kırık olan İspanyol sürücünün akciğerinde de ciddi travmalar var.

Doktorlar, şu anda gözlem altında tutulan Espargaro'nun önümüzdeki günlerde Barselona'ya nakledilmesine izin vermeyi değerlendiriyorlar.

Yaralarının boyutunu netleştirmek için zamana ihtiyaç duyuluyor fakat Arjantin veya Amerika GP'de yarışmayacağı neredeyse kesin.

Ancak Tech3 kısa vadede Espargaro'nun yerine herhangi bir ismi geçirmeme kararı aldı.

Tech3'dan bir yönetici Cumartesi günü Autosport'a yaptığı açıklamada "Pol'e olan saygımızdan dolayı bunu yapmayacağız."

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Nasıl olduğunu gerçekten öğrendiğimizde ve durum hakkında daha net bir fikre sahip olduğumuzda, o zaman bir plan düşüneceğiz." dedi.

Fakat sportif yönetmeliklerin 1.11.3 maddesi uyarınca takımlar, olaydan sonraki 10 günlük süre zarfında bir yedek bulmak için çaba göstermeliler.

KTM motosikleti kullanan Tech3'nın Avusturyalı üreticinin bünyesindeki isimleri kullanması oldukça normal olacak.

Bu yıl Jerez'deki İspanya Grand Prix'sinde piste çıkacak Dani Pedrosa'ya ek olarak Mika Kallio ve Jonas Folger, KTM'i kullanmak için hazır bulunan isimler.

Folger, o dönem Yamaha'nın uydu takımı olan Tech3 ile MotoGP'de sadece bir sezon yarışmış ancak hastalığı nedeniyle sezonu tamamlayamamıştı.