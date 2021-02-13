Tech3: "Bir uydu takımı, 2021 MotoGP Şampiyonası'nı kazanabilir"

2020’deki 14 MotoGP yarışının sekizini uydu takımı sürücüleri kazandı: Fabio Quartararo ve Petronas SRT takım arkadaşı Franco Morbidelli üçer tane; Tech3'dan Miguel Oliveira ise iki tane kazandı.

Oliveria ve Quartararo fabrika destekli araçlar sürerken Morbidelli, temelde 2019 motoru olan ve Yamaha’nın ‘A-spec’ M1 adını verdiği motosikletiyle şampiyonayı ikinci sırada bitirdi.

2021’de Avintia ikilisi ve Morbidelli dışındaki tüm uydu takımı sürücüleri, fabrika destekli, güncel motosikletlerde olacaklar.

KTM’nin resmî takım lansmanında bir uydu takımının 2021’de şampiyonayı kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda, Poncharal şöyle cevap verdi: ‘’Dürüst olmak gerekirse evet."

"Neredeyse tüm uydu takımlarının [fabrika takımlarıyla] eşdeğer motosikletleri, eşdeğer destekleri ve aynı gelişim hızları var."

‘’Geçen sene gördüğümüz gibi fabrika takımımıza tüm saygımızla, onlardan daha fazla yarış kazandık.’’

‘’Eğer Jerez 2'de ve Spielberg 1’de neler olduğuna bakarsanız, KTM’nin şampiyonadaki en iyi yerini alıp onlara çok yakın olabilme ihtimalimiz olduğunu görürsünüz.’’

‘’Eğer Yamaha’ya bakarsanız, 2020’de bağımsız takım Yamaha takımına liderlik ediyordu.’’

‘’Bu yüzden, bence bağımsız bir takımın kağıt üzerinde yarış kazanma ihtimali var, bunu geçen sene görebildik ve eminim ki şampiyonayı kazanma ihtimali de var.’’

‘’Teknik kurallar, sahip olduğumuz sürücüler ve uydu operasyonlarına inanan üreticilerle bağımsız bir takımın şampiyonayı kazanabileceğine inanıyorum.’’

Oliveira’nın 2020’deki galibiyetleri Tech3 ekibi için MotoGP’de bir ilkti. Ancak Poncharal, takımın tutumunun yeni bir sezona girerken değişmediğini itiraf ediyor.

Motorsport.com tarafından Tech3’nın, yarış kazanan bir takım olarak, yaklaşımının değişip değişmeyeceği sorulduğunda ise ’’Dürüst olmak gerekirse, bu çok bir şey değiştirmiyor.’’

‘’Bence 2020 genel olarak çok iyi bir şampiyonaydı, KTM için ve Tech3 için de ancak biz baştan başladık."

"Grid çok rekabetçiydi. Motosikletler ve sürücüler de öyle. Kimin yarışı kazanabileceğini söyleyen kimin şampiyon olabileceğini söyleyen gerçekten akıllı demektir.’’

‘’Bence bu çok açık, neredeyse griddeki herkes yarış kazanabilir ve birkaç tanesi de şampiyonayı kazanabilir.’’ dedi.

Çeviri: Betim Aker