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Tech3, 2026 yılına kadar KTM'nin MotoGP uydu takımı olacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

KTM, MotoGP takımlarından Tech 3 ile olan uydu takımı anlaşmasını beş yıl daha uzattığını duyurdu.

Tech3, 2026 yılına kadar KTM'nin MotoGP uydu takımı olacak

Herve Poncharal'ın Tech3 ekibi, 2018 sezonunun sonunda Yamaha ile olan 20 yıllık ortaklığını sonlandırmış ve KTM'in yeni uydu takıma haline gelmişti.

O günden bu yana fabrika destekli RC16'larla mücadele eden Tech3, geçen yılki Steiermark GP'de ilk galibiyetine ulaştı ve ayrıca Portekiz'de bir başka zafer daha elde etti. Böylelikle KTM'nin kazandığı üç zaferden ikisini elde etmiş oldu.

Poncharal bu yılın başlarında önümüzdeki beş yıl boyunca KTM ile devam etme konusunda görüşmeler yaptıklarını ve görüşmelerin ileri düzeyde olduğunu belirtmişti. Pazar sabahı da taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı duyuruldu.

KTM, böylelikle en az beş yıl daha Tech3'ya motosiklet tedarik edecek.

KTM Motorsport patronu Pit Beirer, "Tech3 ile beş yıllık yeni anlaşmanın duyurusunu yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

“Bu, spordaki uzun vadeli stratejimizin bir parçası olarak bizim için çok önemli bir stratejik hamle."

“Dorna ile olan anlaşmamızı beş yıl daha uzattık ve Tech3 ile olan anlaşmamızı yenileyerek, MotoGP'de sahip olduğumuz bu temeli koruyup, istikrarı devam ettirmek bizim için hayati önem taşıyordu.” dedi.

Poncharal şunları ekledi: "KTM ile olan anlaşmamızı açıklamak gurur verici. Bu, büyük bir ayrıcalık ve onur verici. MotoGP tarihinde bir üretici ile beş yıllık anlaşma imzalayan ilk uydu ekibinin biz olduğumuzu düşünüyorum."

“Bu oldukça büyük bir başarı ve aynı zamanda ilişkimizin ne kadar güçlü olduğunu ve ortaklığımızın ilk üç yılının ne kadar iyi geçtiğini de vurguluyor."

“Henüz en iyisini başarmadığımıza inanıyorum. Asla pes etmiyoruz ve yarışlar için aynı değerleri, aynı hedefi paylaşıyoruz."

2021 sezonu Tech3 için pek de iyi başlamadı ve şimdiye kadar sadece dört puan alabildi.

Hervé Poncharal, Red Bull KTM Tech 3

Hervé Poncharal, Red Bull KTM Tech 3

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri MotoGP
Takımlar Tech 3
Editör Lewis Duncan

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