Tech3, 2025'te Vinales ve Bastianini ile "iki tane bir numaraya sahip olacak"

Vinales, 2024 MotoGP sezonunun ardında sürpriz şekilde KTM'in Tech3 müşteri takımına katılma kararı aldı.

Pedro Acosta ile beraber bu yıl dört podyum alan Tech3, güçlü bir yıl geçiriyor ve gelecek yıl için hedefler daha da büyük.

KTM 2025 için MotoGP stratejisini yeniden düzenleyerek dört KTM markalı fabrika motosikletine sahip olacak.

Yıllar boyunca çok sayıda güçlü sürücüyle yarışan Poncharal, Enea Bastianini ve Vinales'in şimdiye kadarki en iyi sürücü Tech3 sürücü kadrosunu oluşturduğunu söyledi.

Poncharal Speedweek'e verdiği demeçte, "2024 Tech3 için şimdiden rüya gibi geçiyor."

"Pedro sayesinde gücümüzü gösterdik ve RC16 etrafındaki tüm projeyi hızlandırdık."

Maverick Vinales, Aprilia Racing Photo by: MotoGP

"Yeni bir aşamaya ulaştık. Pedro'yu artık garajımızda göremeyeceğimiz için biraz üzüntü yaşayacağız ama tarihimizde hiç sahip olmadığımız bir takıma sahip olacağız."

"Her zaman çok iyi sürücülerimiz oldu ve her birine büyük saygı duyuyorum."

"Ancak MotoGP'de yarış kazanan iki lider sürücünün bizimle olan bu birlikteliğini daha önce hiç görmemiştik. 2025'te iki tane bir numaramız olacak." dedi.

Poncharal, hem Bastianini hem de Vinales'in RC16 ile yarış kazanabileceğine inandığını sözlerine ekledi.

Vinales, modern MotoGP döneminde üç farklı motosikletle (Suzuki, Yamaha, Aprilia) yarış kazanan tek sürücü olma özelliğini taşıyor.