Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP

Tech3, 2025'te Vinales ve Bastianini ile "iki tane bir numaraya sahip olacak"

Tech3 takım patronu Herve Poncharal, takımın 2025 sezonu için şimdiye kadarki en iyi sürücü kadrosuna sahip olduğunu düşünüyor.

Ezel Tan
Herve Poncharal, Red Bull GASGAS Tech3

Herve Poncharal, Red Bull GASGAS Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales, 2024 MotoGP sezonunun ardında sürpriz şekilde KTM'in Tech3 müşteri takımına katılma kararı aldı.

Pedro Acosta ile beraber bu yıl dört podyum alan Tech3, güçlü bir yıl geçiriyor ve gelecek yıl için hedefler daha da büyük.

KTM 2025 için MotoGP stratejisini yeniden düzenleyerek dört KTM markalı fabrika motosikletine sahip olacak.

Yıllar boyunca çok sayıda güçlü sürücüyle yarışan Poncharal, Enea Bastianini ve Vinales'in şimdiye kadarki en iyi sürücü Tech3 sürücü kadrosunu oluşturduğunu söyledi.

Poncharal Speedweek'e verdiği demeçte, "2024 Tech3 için şimdiden rüya gibi geçiyor."

"Pedro sayesinde gücümüzü gösterdik ve RC16 etrafındaki tüm projeyi hızlandırdık."

Maverick Vinales, Aprilia Racing

Maverick Vinales, Aprilia Racing

Photo by: MotoGP

"Yeni bir aşamaya ulaştık. Pedro'yu artık garajımızda göremeyeceğimiz için biraz üzüntü yaşayacağız ama tarihimizde hiç sahip olmadığımız bir takıma sahip olacağız."

"Her zaman çok iyi sürücülerimiz oldu ve her birine büyük saygı duyuyorum."

"Ancak MotoGP'de yarış kazanan iki lider sürücünün bizimle olan bu birlikteliğini daha önce hiç görmemiştik. 2025'te iki tane bir numaramız olacak." dedi.

Poncharal, hem Bastianini hem de Vinales'in RC16 ile yarış kazanabileceğine inandığını sözlerine ekledi.

Vinales, modern MotoGP döneminde üç farklı motosikletle (Suzuki, Yamaha, Aprilia) yarış kazanan tek sürücü olma özelliğini taşıyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber 2024 MotoGP Kazakistan GP neden ertelendi?
Sonraki haber Honda, Joan Mir'in kontratını iki yıl daha uzattı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

Formula 1
İspanya GP
Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"
Honda, Joan Mir'in kontratını iki yıl daha uzattı

Honda, Joan Mir'in kontratını iki yıl daha uzattı

MotoGP
Honda, Joan Mir'in kontratını iki yıl daha uzattı
Norris: "Düzenli olarak galibiyet savaşı vermek istiyoruz"

Norris: "Düzenli olarak galibiyet savaşı vermek istiyoruz"

Formula 1
İspanya GP
Norris: "Düzenli olarak galibiyet savaşı vermek istiyoruz"
Enea Bastianini
Daha fazlası
Enea Bastianini
Bastianini: "Mugello sonucu bana zor zamanda iyi hissettirdi"

Bastianini: "Mugello sonucu bana zor zamanda iyi hissettirdi"

MotoGP
İtalya GP
Bastianini: "Mugello sonucu bana zor zamanda iyi hissettirdi"
Bastianini, 2025'te KTM'e geçmeye hazırlanıyor

Bastianini, 2025'te KTM'e geçmeye hazırlanıyor

MotoGP
Bastianini, 2025'te KTM'e geçmeye hazırlanıyor
Ducati: "COTA podyumu Bastianini için 'önemli bir adım'"

Ducati: "COTA podyumu Bastianini için 'önemli bir adım'"

MotoGP
Amerika GP
Ducati: "COTA podyumu Bastianini için 'önemli bir adım'"
Tech 3
Daha fazlası
Tech 3
Vinales 2025 için Bastianini ile birlikte Tech3 KTM'e geçecek

Vinales 2025 için Bastianini ile birlikte Tech3 KTM'e geçecek

MotoGP
Vinales 2025 için Bastianini ile birlikte Tech3 KTM'e geçecek
Acosta: "Önceliğim şampiyonluk mücadelesi vermek değil"

Acosta: "Önceliğim şampiyonluk mücadelesi vermek değil"

MotoGP
Amerika GP
Acosta: "Önceliğim şampiyonluk mücadelesi vermek değil"
Fernandez, 'iyi performans gösterememesine rağmen' KTM desteği için minnettar

Fernandez, 'iyi performans gösterememesine rağmen' KTM desteği için minnettar

MotoGP
Fernandez, 'iyi performans gösterememesine rağmen' KTM desteği için minnettar

Son Haberler

Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

F1 Formula 1
İspanya GP
Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"
Toyota sorunlar olmasaydı LeMans'ı kazanacak hıza sahip olduğunu düşünüyor

Toyota sorunlar olmasaydı LeMans'ı kazanacak hıza sahip olduğunu düşünüyor

LM24 Le Mans
Le Mans 24 Saat
Toyota sorunlar olmasaydı LeMans'ı kazanacak hıza sahip olduğunu düşünüyor
Fernandez, MotoGP takımlarından teklif gelmemesi halinde Moto2'ye geri dönmeyi düşünmüyor

Fernandez, MotoGP takımlarından teklif gelmemesi halinde Moto2'ye geri dönmeyi düşünmüyor

MGP MotoGP
Fernandez, MotoGP takımlarından teklif gelmemesi halinde Moto2'ye geri dönmeyi düşünmüyor
Mercedes, sorunlu 2024 F1 aracı W15'i nasıl evcilleştirdi?

Mercedes, sorunlu 2024 F1 aracı W15'i nasıl evcilleştirdi?

F1 Formula 1
Mercedes, sorunlu 2024 F1 aracı W15'i nasıl evcilleştirdi?

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye