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Tech3, KTM'nin Fernandez'i açıklama şeklini eleştirdi

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Tech3 takım patronu Herve Poncharal ve Tech3 sürücüsü Iker Lecuona, KTM'nin Raul Fernandez'in 2022'de Tech3'yle MotoGP'de süreceğini açıklama şeklini eleştirdi.

Tech3, KTM'nin Fernandez'i açıklama şeklini eleştirdi

Haziran ayında Autosport tarafından da öne sürüldüğü gibi, ilk Moto2 sezonunun ilk yarısında 3 yarış kazanarak herkesi etkileyen Fernandez, Tech3 takımıyla 2022 senesinde MotoGP'de yarışacak. 

KTM, Fernandez'in MotoGP'de süreceğine dair resmi açıklamayı Steiermark GP'nin 4. antrenman turları devam ederken yaptı. Bu hafta ve önümüzdeki hafta daha çok sürücünün açıklanacağı düşünüldüğünden, KTM Fernandez açıklamasını erkenden yaptı. 

Remy Gardner de 2022'de Tech3'yle MotoGP'de sürecek ve bu, Danilo Petrucci ile 21 yaşındaki Lecuona'yı 2022 için takımsız bırakıyor. 

Lecuona, KTM'nin Fernandez'i nasıl açıkladığından mutlu değildi. 19. sırada tamamladığı sıralama turlarından sonraki röportajlarını erteletmek zorunda kalan Lecuona'ya bu durum anlatıldı. 

Fernandez'in takımla anlaşacağını bildiğini kabul eden Lecuona, şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, onların bu durumu açıklama şekli doğru değildi. Basınla yapacağım görüşmeler ertelendi çünkü bana durumu anlattıkları bir toplantı yaptık."

"Bence yapılacak doğru şey bana ve Danilo'ya grand prix başlamadan önce ne yapmayı planladıklarını söylemek olurdu."

"Günün sonunda onların kendi sebepleri olacak, bu yüzden onlara bir şey söylemeyeceğim."

Iker Lecuona, KTM Tech3

Iker Lecuona, KTM Tech3

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

4. antrenmanın ardından gerçekleştirdiği röportajda konu hakkında konuşan Tech3 patronu Poncharal, KTM'nin bu durumu nasıl yönettiğiyle mutlu olmadığını söyledi. 

"Beni biliyorsunuz, ben her zaman ne hissediyorsam ve düşünüyorsam onları söyledim."

"Kalbim ve ağzım arasında bir filtre yok."

"4. antrenmanın ortası; böylesine büyük, iyi ve pozitif bir haberi duyurmak için garip bir zaman."

"İki hafta burada [Avusturya'da] olacağız. Avusturya'daki ilk haftamızı Pazar günü toplanarak karar vermek ve 2022'de sürücülerimizin durumunun ne olacağına dair onlara bilgi vermek için geçireceğimize karar verdik."

"Ancak düşünebileceğiniz gibi uzun bir yaz arasından döndük ve bazı takımların hâlâ sürücü kadrosu belli değil. Bazı kararlar alınsa da ve bazı imzalar atılsa da insanlar hâlâ zorluyor, zorluyor, zorluyor."

"Bence bu ideal bir durum değil. Bu açıklamayı bu şekilde yaptığımızdan ve hafta sonunun bu bölümünde yaptığımızdan dolayı üzgün hissediyorum."

Petrucci, Fernandez'in açıklanmasına "kesinlikle şaşırmadığını" söyledi ve şunları ekledi: "Bunu bekliyorduk, size çokça kez söyledim. Birisi telefonunuzu açmıyorsa, kesinlikle o kontratı yenilemiyorsunuzdur." 

"Ancak en azından telefona cevap vermek ve bugün yaptıkları, bir eğitim meselesi. Belki de bunu açıklamak için birkaç saat bekleyebilirlerdi."

"Ancak buna şaşırmadım bile çünkü bu dünya, 3 yaşında babamı takip ederken de buradaydım ve hep şaşırırdım. Yani bence bu dünya beni her zaman şaşırtacak."

"İlk görüşmelerde istediğimize ulaşamadık ve Assen'de, "KTM ofisinde olsaydım Raul'u takıma alırdım" diyen ilk kişiydim."

"Sonrasında röportajlar yapıldı ve her şey kararlaştırılmışken, onların hiçbir karara varılmamış gibi konuşması oldukça komikti."

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