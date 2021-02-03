Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Tayland, MotoGP yarışını iptal etmeye hazırlanıyor

paylaşım
yorumlar
Tayland, MotoGP yarışını iptal etmeye hazırlanıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ülkedeki haberlere göre Tayland hükümeti, devam eden COVID-19 salgını nedeniyle 2021 MotoGP yarışını iptal etme kararı aldı.

Tayland, orijinal 2020 takvimindeki yarışlardan bir tanesiydi ve MotoGP organizatörleri Dorna Sports, salgın döneminde seriyi Avrupa'da tutmayı seçtiği için yarış gerçekleşmedi.

Dünyanın çoğu ülkesi virüsün ikinci dalgasıyla boğuşurken, virüsün mutasyona uğramış hali ortaya çıktı ve ABD - Arjantin MotoGP yarışları yılın ilerleyen zamanlarına ertelendi.

Geçtiğimiz hafta takvime ikinci bir Katar yarışının eklendiği doğrulandı ve sezonun üçüncü yarışı normal takvimde yer almayan Portekiz'de yapılacak.

Şimdi Bangkok Post'un haberine göre MotoGP ve Dorna, taraflar arasındaki beş yıllık anlaşmanın, 2022'den itibaren geçerli olması yönünde görüşmeler gerçekleştiriyor. Bundan ötürü Tayland'ın takvime dönüşü bir yıl daha ertelenecek.

Bu yılki Tayland yarışının iptal edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmasa da artık  yarışın iptaline kesin gözüyle bakılıyor.

Taylan yarışı normalde 10 Ekim için planlanmıştı ve serinin bu bölgedeki yarışlarından bir tanesi olacak.

Tayland yarışının iptali, COVID-19'un durumundan ötürü diğer denizaşırı yarışların geleceğiyle ilgili şüphelere yol açacak.

MotoGP, geçtiğimiz aylarda Algarve, Igora Drive ve Mandalika pistlerini yedek pistler olarak belirlemişti. Ancak Igora Drive bu listeden çıkarıldı ve Algarve zaten takvime eklendi.

Salı günü, Moto2 ve Moto3 için sezon öncesi testlerinin 19-21 Mart'ta Jerez yerine Katar'da yapılacağı ve tüm padokun açılış yarışı öncesi ülkeye geleceği duyurulmuştu.

Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak

Önceki haber

Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"

Williams: "Hakkımda söylenen şeylerin hepsini biliyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams: "Hakkımda söylenen şeylerin hepsini biliyorum"

Tsunoda'nın F1 şansı yakalamasını sağlayan arka plan çalışmaları
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Tsunoda'nın F1 şansı yakalamasını sağlayan arka plan çalışmaları

Steiner, Haas F1 ekibinin kuruluşunu anlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner, Haas F1 ekibinin kuruluşunu anlattı

Marko, motor oylamasının yapılmamasına şaşırmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko, motor oylamasının yapılmamasına şaşırmış

Zehnder: "2021'de Monako gibi pistlerde yarışmamız zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Zehnder: "2021'de Monako gibi pistlerde yarışmamız zor"

Son Haberler

Tayland, MotoGP yarışını iptal etmeye hazırlanıyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Tayland, MotoGP yarışını iptal etmeye hazırlanıyor

Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak

Çalışmaları tamamlanan Barcelona pisti yeni sezona hazır
F1 Formula 1 / Son dakika

Çalışmaları tamamlanan Barcelona pisti yeni sezona hazır

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

17s
2
Formula 1

Williams: "Hakkımda söylenen şeylerin hepsini biliyorum"

16s
3
Formula 1

Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"

3s
4
Formula 1

Steiner, Haas F1 ekibinin kuruluşunu anlattı

1s
5
Formula 1

Marko, motor oylamasının yapılmamasına şaşırmış

4s

Son Haberler

Tayland, MotoGP yarışını iptal etmeye hazırlanıyor

Tayland, MotoGP yarışını iptal etmeye hazırlanıyor

MotoGP
24dk
Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak

Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak

MotoGP
19s
Çalışmaları tamamlanan Barcelona pisti yeni sezona hazır

Çalışmaları tamamlanan Barcelona pisti yeni sezona hazır

Formula 1
2 Şub 2021
Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Formula 1
1 Şub 2021
Brivio, Suzuki'nin neden Lorenzo yerine Mir'i seçtiğini açıkladı

Brivio, Suzuki'nin neden Lorenzo yerine Mir'i seçtiğini açıkladı

MotoGP
30 Oca 2021

Son Videolar

Pol Espargaro meets the RC213V 01:49
MotoGP
19 Oca 2021

Pol Espargaro meets the RC213V

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar 01:22
MotoGP
9 Oca 2021

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı 00:48
MotoGP
10 Ara 2020

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.