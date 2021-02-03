Tayland, MotoGP yarışını iptal etmeye hazırlanıyor

Tayland, orijinal 2020 takvimindeki yarışlardan bir tanesiydi ve MotoGP organizatörleri Dorna Sports, salgın döneminde seriyi Avrupa'da tutmayı seçtiği için yarış gerçekleşmedi.

Dünyanın çoğu ülkesi virüsün ikinci dalgasıyla boğuşurken, virüsün mutasyona uğramış hali ortaya çıktı ve ABD - Arjantin MotoGP yarışları yılın ilerleyen zamanlarına ertelendi.

Geçtiğimiz hafta takvime ikinci bir Katar yarışının eklendiği doğrulandı ve sezonun üçüncü yarışı normal takvimde yer almayan Portekiz'de yapılacak.

Şimdi Bangkok Post'un haberine göre MotoGP ve Dorna, taraflar arasındaki beş yıllık anlaşmanın, 2022'den itibaren geçerli olması yönünde görüşmeler gerçekleştiriyor. Bundan ötürü Tayland'ın takvime dönüşü bir yıl daha ertelenecek.

Bu yılki Tayland yarışının iptal edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmasa da artık yarışın iptaline kesin gözüyle bakılıyor.

Taylan yarışı normalde 10 Ekim için planlanmıştı ve serinin bu bölgedeki yarışlarından bir tanesi olacak.

Tayland yarışının iptali, COVID-19'un durumundan ötürü diğer denizaşırı yarışların geleceğiyle ilgili şüphelere yol açacak.

MotoGP, geçtiğimiz aylarda Algarve, Igora Drive ve Mandalika pistlerini yedek pistler olarak belirlemişti. Ancak Igora Drive bu listeden çıkarıldı ve Algarve zaten takvime eklendi.

Salı günü, Moto2 ve Moto3 için sezon öncesi testlerinin 19-21 Mart'ta Jerez yerine Katar'da yapılacağı ve tüm padokun açılış yarışı öncesi ülkeye geleceği duyurulmuştu.