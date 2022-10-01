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MotoGP / Tayland GP Antrenman raporu

Tayland MotoGP: 3. antrenmanda Martin en hızlısı, Marquez Q1'e katılacak

Tayland'da gerçekleştirilecek MotoGP yarışı öncesinde 3. antrenman seansını Pramac Ducati'den Jorge Martin kazaya rağmen ilk sırada tamamlarken, Honda'nın şampiyon sürücüsü Marc Marquez sıralamalarda doğrudan 2. seansa geçme hakkını elde edemedi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Tayland MotoGP: 3. antrenmanda Martin en hızlısı, Marquez Q1'e katılacak
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Beklenen yağmur 45 dakikalık 3. antrenman seansına gelmedi ancak bu seansın ilk 25 dakikasında derecesini geliştirebilen tek isim, Suzuki'de Joan Mir'in yerine yarışan Danilo Petrucci oldu.

VR46 Ducati'den Luca Marini, çoğu ismin uzun sürüşe odaklandığı ilk dakikalarda 1:31.018'lik derecesiyle en hızlı isimdi.

Jack Miller, 1:30.8'lik derecesiyle Johann Zarco'nun 2. antrenmandaki 1:30.2'lik derecesine yaklaşsa da geçmeyi başaramadı.

Ancak seansın bitmesine 12 dk kala dereceler hızlanmaya başladı. Şampiyona lideri Fabio Quartararo, önce 1:30.481, ardından 1:30.310 yaparak en hızlı derecelerde 3. sıraya yükseldi.

Zarco'nun Cuma günkü derecesini geçmeyi başaran isim, takım arkadaşı Jorge Martin oldu. Martin, seansın başında son virajda düşmüştü ancak seansın sonunda 1:30.205'lik derecesiyle şu ana kadarki en hızlı turu attı.

Miller, seansın sonunda elde ettiği 1:30.217'lik turuyla Martin'i zorladı ancak yine de 0.012 sn geride kalmaktan kurtulamadı.

Zarco 3. antrenmanda ancak 18. hızlı turu atsa da dünkü derecesiyle genel listede 3. sırada yer alıyor. Onu yine cuma günkü derecesiyle Ducati'den Francesco Bagnaia takip ediyor.

Fabio Quartararo seansı 3. sırada tamamlasa da en hızlı turlar listesinde 5. sırada bulunuyor. KTM'den Brad Binder, 3. seansta 4. olarak sıralamalarda doğrudan 2. seansa geçmeyi başardı.

Sıralamalarda 2. seansı doğrudan hak eden diğer isimler Suzuki'den Alex Rins, Gresini Ducati'den Enea Bastianini ve VR46 Ducati sürücüleri Bezzecchi ve Marini oldular.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder'in son anda elde ettiği hızlı tur, hafta sonuna güçlü başlayan ancak bugünkü son hızlı turunun son virajında hata yapan Marc Marquez için pahalıya mal oldu. Oradaki hatasına kadar iyi bir turla gelen Marquez, o hata sonucunda derecesini iyileştiremedi ve cuma günkü 1:30.523'lük derecesiyle genel listede 11. sırada kaldı. Marquez, 0.007 sn farkla ilk 10'u, dolayısıyla sıralamalarda doğrudan 2. seansa geçme şansını kaçırdı.

Aprilia sürücüleri için bir kez daha felaket bir seans oldu. RS-GP ile yol tutuşu konusunda sorun yaşayan Aleix Espargaro 14. olurken, Maverick Vinales daha da geride kaldı.

Petrucci, dünkü seansların ardından liderin 2.6 sn gerisinde kalsa da bugün derecesini beklediği gibi 1 sn civarında geliştirdi ve sadece 1.6 sn yavaş kaldı.

Tech 3 KTM'den Raul Fernandez, karın ağrısı nedeniyle 3. antrenman seansına katılamadı. İspanyol sürücünün hafta sonuna devam edip etmeyeceğine ilerleyen saatlerde karar verilecek.

Tayland MotoGP - 3. antrenman sonuçları

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 89 Spain Jorge Martin Ducati 1'30.205  
2 43 Australia Jack Miller Ducati 1'30.217 0.012
3 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'30.310 0.105
4 33 South Africa Brad Binder KTM 1'30.405 0.200
5 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'30.444 0.239
6 5 France Johann Zarco Ducati 1'30.489 0.284
7 23 Italy Enea Bastianini Ducati 1'30.492 0.287
8 72 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'30.513 0.308
9 10 Italy Luca Marini Ducati 1'30.516 0.311
10 93 Spain Marc Marquez Honda 1'30.526 0.321
11 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'30.818 0.613
12 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'30.831 0.626
13 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'30.892 0.687
14 35 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 1'30.906 0.701
15 87 Australia Remy Gardner KTM 1'30.928 0.723
16 49 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'30.941 0.736
17 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'31.144 0.939
18 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'31.178 0.973
19 44 Spain Pol Espargaro Honda 1'31.180 0.975
20 73 Spain Alex Marquez Honda 1'31.431 1.226
21 45 Japan Tetsuta Nagashima Honda 1'31.643 1.438
22 40 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'31.686 1.481
23 9 Italy Danilo Petrucci Suzuki 1'31.828 1.623
24 25 Spain Raul Fernandez KTM    
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