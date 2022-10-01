Tayland MotoGP: 3. antrenmanda Martin en hızlısı, Marquez Q1'e katılacak

Haberi dinle

Beklenen yağmur 45 dakikalık 3. antrenman seansına gelmedi ancak bu seansın ilk 25 dakikasında derecesini geliştirebilen tek isim, Suzuki'de Joan Mir'in yerine yarışan Danilo Petrucci oldu.

VR46 Ducati'den Luca Marini, çoğu ismin uzun sürüşe odaklandığı ilk dakikalarda 1:31.018'lik derecesiyle en hızlı isimdi.

Jack Miller, 1:30.8'lik derecesiyle Johann Zarco'nun 2. antrenmandaki 1:30.2'lik derecesine yaklaşsa da geçmeyi başaramadı.

Ancak seansın bitmesine 12 dk kala dereceler hızlanmaya başladı. Şampiyona lideri Fabio Quartararo, önce 1:30.481, ardından 1:30.310 yaparak en hızlı derecelerde 3. sıraya yükseldi.

Zarco'nun Cuma günkü derecesini geçmeyi başaran isim, takım arkadaşı Jorge Martin oldu. Martin, seansın başında son virajda düşmüştü ancak seansın sonunda 1:30.205'lik derecesiyle şu ana kadarki en hızlı turu attı.

Miller, seansın sonunda elde ettiği 1:30.217'lik turuyla Martin'i zorladı ancak yine de 0.012 sn geride kalmaktan kurtulamadı.

Zarco 3. antrenmanda ancak 18. hızlı turu atsa da dünkü derecesiyle genel listede 3. sırada yer alıyor. Onu yine cuma günkü derecesiyle Ducati'den Francesco Bagnaia takip ediyor.

Fabio Quartararo seansı 3. sırada tamamlasa da en hızlı turlar listesinde 5. sırada bulunuyor. KTM'den Brad Binder, 3. seansta 4. olarak sıralamalarda doğrudan 2. seansa geçmeyi başardı.

Sıralamalarda 2. seansı doğrudan hak eden diğer isimler Suzuki'den Alex Rins, Gresini Ducati'den Enea Bastianini ve VR46 Ducati sürücüleri Bezzecchi ve Marini oldular.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder'in son anda elde ettiği hızlı tur, hafta sonuna güçlü başlayan ancak bugünkü son hızlı turunun son virajında hata yapan Marc Marquez için pahalıya mal oldu. Oradaki hatasına kadar iyi bir turla gelen Marquez, o hata sonucunda derecesini iyileştiremedi ve cuma günkü 1:30.523'lük derecesiyle genel listede 11. sırada kaldı. Marquez, 0.007 sn farkla ilk 10'u, dolayısıyla sıralamalarda doğrudan 2. seansa geçme şansını kaçırdı.

Aprilia sürücüleri için bir kez daha felaket bir seans oldu. RS-GP ile yol tutuşu konusunda sorun yaşayan Aleix Espargaro 14. olurken, Maverick Vinales daha da geride kaldı.

Petrucci, dünkü seansların ardından liderin 2.6 sn gerisinde kalsa da bugün derecesini beklediği gibi 1 sn civarında geliştirdi ve sadece 1.6 sn yavaş kaldı.

Tech 3 KTM'den Raul Fernandez, karın ağrısı nedeniyle 3. antrenman seansına katılamadı. İspanyol sürücünün hafta sonuna devam edip etmeyeceğine ilerleyen saatlerde karar verilecek.

Tayland MotoGP - 3. antrenman sonuçları