Tayland GP corona virüsü tehditine rağmen yapılacak

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını, 1.775 kişinin ölümüne yol açtı ve Dünyada tahminen 71.329 kişiyi etkiledi.

Salgın nedeniyle Çin'e girişler ve çıkışlar kapatıldı ve pek çok spor etkinliği iptal edildi - en önemlisi ise Nisan'da yapılması planlanan Formula 1 Çin Grand Prix'iydi.

Tayland'ın Çin'e olan kara sınırı göz önüne alındığında, MotoGP'nin Tayland GP'si hakkında birkaç endişe ortaya çıktı.

MotoGP tarafından açıklamaya göre FIM, takımlar birliği (IRTA) ve serinin sahibi Dorna Sports Tayland'daki Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler sonucunda ülkede corona virüsü ile ilgili büyük bir risk olmadığı belirtildi. Sonuç olarak yarış, planlandığı 20-22 Mart tarihlerinde koşulacak.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde: "Tayland hükumeti ile yapılan görüşmeler sonucunda FIM, IRTA ve Dorna Sports OR Tayland Grand Prix'inin gelecek ay planlandığı tarihte yapılacağını açıklamıştır.

"Corona virüsü salgınının Dünyada pek çok lokasyonu ve organizasyonu etkilemesiyle beraber, alınan resmi karar Tayland'ın gözlenmesi sonucunda verilecekti.

"Sağlık Bakanlığı'nın Salgın Kontrolü departmanıyla görüşmeler yaptıktan sonra, Tayland Kraliyeti hükumetinin adına, Tayland'ın Spor Otoritesi ile iletişime geçildi, herhangi bir büyük risk olmadığı saptandı, ülkenin hastalıktan etkilenen hastalarının tedavilerinin yapılıp sıkı karantina kuralları uygulandığı görüldü - ülke aynı zamanda Dünyada bu salgının tedavi oranında en yüksek sırada.

"Böylece FIM, IRTA ve Dorna, MotoGP'nın 20-22 Mart tarihlerinde Buriram'a, olağan üstü bir Tayland GP'si için geri döneceğini açıklamıştır."