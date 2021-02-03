Tayland, MotoGP yarışının iptal edileceğini yalanladı

Bangkok Press, Salı günü Tayland hükümetinin COVID-19 salgınıyla ilgili belirsizliğin devam etmesi nedeniyle Dorna Sports ile yeni MotoGP sözleşmesinin başlangıcını 2022'ye erteleme kararı aldığı yönünde bir haber yazmıştı.

Geçen yılki Tayland yarışı, pandemi nedeniyle takvimden çıkarılan ilk yarışlardan biriydi.

Motorsport.com, hem Dorna'dan hem de Buriram Circuit'le iletişime geçerek konu hakkında bir açıklama istedi ancak iki taraf da yorum yapmayı reddetti.

Daha sonra pistten yapılan kısa açıklamada şu sözlere yer verildi: “Bir yanlış anlaşılma oldu. Aslında hükümet 2020 yarışının ertelendiğini ve bunun yerine yarışın 2021'de gerçekleşeceğini duyurdu."

"Yani planlar devam ediyor ve önümüzdeki Ekim ayında Tayland GP'ye ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Tayland ilk olarak 2018 yılında MotoGP takviminde yer almıştı. Yarışlara olan ilgi de oldukça yüksekti.

MotoGP'de yeni sezonda 28 Mart'ta Katar'da başlayacak ve ardından 4 Nisan'da yine aynı pistte ikinci bir yarış daha yapılacak. Sezon 18 Nisan'da Portekiz'le devam ederken, 2 Mayıs'ta Fransa ve 30 Mayıs'ta Mugello yarışları yapılacak.

Tayland yarışının 3 Ekim'deki Japonya GP'den bir hafta sonra yapılması planlanıyor. Seri, Tayland'ın ardından Avustralya ve daha sonra da Malezya'ya gidecek.