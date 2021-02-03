Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Tayland, MotoGP yarışının iptal edileceğini yalanladı

paylaşım
yorumlar
Tayland, MotoGP yarışının iptal edileceğini yalanladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Buriram pistinden bir sözcüye göre, 2021 MotoGP Tayland Grand Prix'sinin hükümet tarafından iptal edileceği haberleri sadece bir "yanlış anlaşılmadan" ibaret.

Bangkok Press, Salı günü Tayland hükümetinin COVID-19 salgınıyla ilgili belirsizliğin devam etmesi nedeniyle Dorna Sports ile yeni MotoGP sözleşmesinin başlangıcını 2022'ye erteleme kararı aldığı yönünde bir haber yazmıştı.

Geçen yılki Tayland yarışı, pandemi nedeniyle takvimden çıkarılan ilk yarışlardan biriydi.

Motorsport.com, hem Dorna'dan hem de Buriram Circuit'le iletişime geçerek konu hakkında bir açıklama istedi ancak iki taraf da yorum yapmayı reddetti.

Daha sonra pistten yapılan kısa açıklamada şu sözlere yer verildi: “Bir yanlış anlaşılma oldu. Aslında hükümet 2020 yarışının ertelendiğini ve bunun yerine yarışın 2021'de gerçekleşeceğini duyurdu."

"Yani planlar devam ediyor ve önümüzdeki Ekim ayında Tayland GP'ye ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Tayland ilk olarak 2018 yılında MotoGP takviminde yer almıştı. Yarışlara olan ilgi de oldukça yüksekti.

MotoGP'de yeni sezonda 28 Mart'ta Katar'da başlayacak ve ardından 4 Nisan'da yine aynı pistte ikinci bir yarış daha yapılacak. Sezon 18 Nisan'da Portekiz'le devam ederken, 2 Mayıs'ta Fransa ve 30 Mayıs'ta Mugello yarışları yapılacak.

Tayland yarışının 3 Ekim'deki Japonya GP'den bir hafta sonra yapılması planlanıyor. Seri, Tayland'ın ardından Avustralya ve daha sonra da Malezya'ya gidecek.

Tayland, MotoGP yarışını iptal etmeye hazırlanıyor

Önceki haber

Tayland, MotoGP yarışını iptal etmeye hazırlanıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

23s
2
Formula 1

"Mercedes ve Hamilton arasında 'her şey sakin' bir durumda"

1s
3
Formula 1

Brown: "Değişen kurallarla yeni F1 dönemi, McLaren'ın lehine olacak"

3s
4
Formula 1

Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"

9s
5
Formula 1

Alesi'nin ardından Petecof da Ferrari akademisinden ayrıldı

1g
Son Haberler
Tayland, MotoGP yarışının iptal edileceğini yalanladı
MOTOGP

Tayland, MotoGP yarışının iptal edileceğini yalanladı

26dk
Tayland, MotoGP yarışını iptal etmeye hazırlanıyor
MOTOGP

Tayland, MotoGP yarışını iptal etmeye hazırlanıyor

6s
Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak
MOTOGP

Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak

2 Şub 2021
Çalışmaları tamamlanan Barcelona pisti yeni sezona hazır
F1

Çalışmaları tamamlanan Barcelona pisti yeni sezona hazır

2 Şub 2021
Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"
F1

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

1 Şub 2021
Son Videolar
Pol Espargaro meets the RC213V 01:49
MotoGP
19 Oca 2021

Pol Espargaro meets the RC213V

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar 01:22
MotoGP
9 Oca 2021

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı 00:48
MotoGP
10 Ara 2020

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

More from
Lewis Duncan
Tayland, MotoGP yarışını iptal etmeye hazırlanıyor
MotoGP / Son dakika

Tayland, MotoGP yarışını iptal etmeye hazırlanıyor

Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak
MotoGP / Son dakika

Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak

Brivio, Suzuki'nin neden Lorenzo yerine Mir'i seçtiğini açıkladı
MotoGP / Son dakika

Brivio, Suzuki'nin neden Lorenzo yerine Mir'i seçtiğini açıkladı

Çok Okunanlar Bugün

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

"Mercedes ve Hamilton arasında 'her şey sakin' bir durumda"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Mercedes ve Hamilton arasında 'her şey sakin' bir durumda"

Brown: "Değişen kurallarla yeni F1 dönemi, McLaren'ın lehine olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Değişen kurallarla yeni F1 dönemi, McLaren'ın lehine olacak"

Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"

Alesi'nin ardından Petecof da Ferrari akademisinden ayrıldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alesi'nin ardından Petecof da Ferrari akademisinden ayrıldı

F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!
F3 F3 / Son dakika

F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"

Steiner, Haas F1 ekibinin kuruluşunu anlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner, Haas F1 ekibinin kuruluşunu anlattı

Son Haberler

Tayland, MotoGP yarışının iptal edileceğini yalanladı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Tayland, MotoGP yarışının iptal edileceğini yalanladı

Tayland, MotoGP yarışını iptal etmeye hazırlanıyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Tayland, MotoGP yarışını iptal etmeye hazırlanıyor

Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso, 2021'de ne pahasına olursa olsun dönmeye çalışmayacak

Çalışmaları tamamlanan Barcelona pisti yeni sezona hazır
F1 Formula 1 / Son dakika

Çalışmaları tamamlanan Barcelona pisti yeni sezona hazır

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.