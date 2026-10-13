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Tardozzi: "Marquez'in motosikleti kendine göre geliştirdiği kesinlikle doğru değil"
Davide Tardozzi, Marc Marquez'in motosikleti gelişimini kendi sürüş tarzına göre yönlendirdiği ve diğer Ducati sürücülerinin bundan olumsuz etkilendiği iddialarını reddetti.
Matteo Nugnes Zeynep Taş
Yayın tarihi: 13 Eki 2026 10:15
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Aprilia, Mandalika'da tarihi bir güne imza atarak uzun yarışta ilk kez dört RS-GP motosikletiyle ilk dört sırayı aldı. Buna rağmen Endonezya MotoGP'si, Ducati açısından ilk bakışta göründüğünden daha olumlu sonuçlandı.
Pazar günü yaşanan ağır yenilgi elbette Ducati cephesinde hissedildi. Ancak şampiyona sıralamasına bakıldığında Marc Marquez, hafta sonuna Jorge Martin'in iki puan gerisinde başlamıştı ve Lombok Adası'ndan yine aynı farkla ayrıldı.
Japonya Grand Prix'sinin ardından Ducati takım menajeri Davide Tardozzi, Marc Marquez'in ve Desmosedici GP'nin karakteristiklerine pek uymayan bir pistte yaklaşık 10 puan kaybetmenin bile iyi bir sonuç olacağını söylemişti. Bu nedenle hafta sonunun genel bilançosu, kırmızı takımın beklentileri açısından tamamen olumsuz değildi.
Tardozzi, yarışın ardından Sky Sport MotoGP'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yalnızca sonuca bakarsak, buraya iki puan geride gelip buradan yine iki puan geride ayrılmak bizim için başarı. Ancak asıl sorun ortada: Aprilia, bizden belirgin şekilde daha üstün olduğunu gösterdi. Özellikle bu pistte böyle olacağını biliyorduk ama farkın biraz daha az olmasını umuyorduk. Gerçek bu."
"Bundan sonrasını diğer pistler daha iyi gösterecek. Özellikle Phillip Island önemli olacak. Açıkçası orada da Aprilia'ya avantaj sağlayabilecek, maksimum yatış açısında yüksek tutuş gerektiren hızlı ve uzun virajlar var."
"Göreceğiz. Orada kendimizi savunabilirsek şampiyonanın hâlâ tamamen kontrol edilebilir olduğunu düşünüyorum. Yarış yarış ilerlemeliyiz, hâlâ kazanılabilecek 185 puan var."
Aprilia cephesinden, birkaç yarış sonra Marc Marquez ile şampiyonluk mücadelesi veren Jorge Martin'e destek olmak amacıyla markanın diğer sürücülerinden, Trackhouse Racing pilotları da dahil olmak üzere, yardım istenebileceği yönünde açıklamalar gelmişti.
Tardozzi, bu ihtimal karşısında şaşkınlık duymadığını belirtti.
"Başkalarının takımında ne yapacağıma ben karar veremem. Kendi sürücülerine talimat verme konusunda tamamen haklılar. Er ya da geç bunu yapacaklarından şüphem yok çünkü bu bana da doğru ve mantıklı geliyor. Ben olsam ben de yapardım, bu çok açık."
"Ancak geçmişte, kendi sürücülerimizle mücadele ettiğimiz dönemlerde uydu takımımızdaki sürücülere de her zaman elimizden gelen tüm desteği verdiğimizi gösterdik. Bizim için doğal olan, hiçbir ayrım yapmadan bütün sürücülerimizi aynı çizgide tutmaktı. Burada ise onlar başka bir üreticiyle mücadele ediyor."
Sezonun bu aşamasında dikkat çeken bir başka nokta da dünya şampiyonası sıralamasındaki ilk beş isim arasında Ducati kullanan tek sürücünün Marc Marquez olması.
Bu tablo, son yıllarda Ducati'nin şampiyonadaki güçlü temsilciliğiyle belirgin bir tezat oluşturuyor. Bazıları bu durumu, Desmosedici GP'nin geliştirme sürecinin dokuz kez dünya şampiyonu olan Marquez'in sürüş tarzına fazla odaklanmasına ve diğer Ducati sürücülerinin bundan zarar görmesine bağlıyor.
Ancak Tardozzi bu iddiayı kesin bir dille reddetti. "Durumun böyle olmasının tek nedeni, önlerinde bütün Aprilia sürücülerinin bulunması. Bununla birlikte, Marc Marquez'in motosikletin gelişimini kendi sürüş tarzına gö"re yönlendirdiğini söyleyenlere kesinlikle katılmıyorum. Bu doğru değil.
"Motosiklete nelerin getirildiğini ve diğer sürücülerin hangi kararları aldığını bizzat gördüm. Dolayısıyla Marquez'in motosikleti kendisine göre yaptırdığı kesinlikle doğru değil. Bunlar kahvehane muhabbeti."
"Motosikletin geliştirilmesine katılanlar, kendileri için neler yapıldığını ve diğer sürücüler için neleri denediğimizi çok iyi biliyor. Örneğin Pecco için de çalışmalar yaptık, ancak bunlar istediğimiz sonucu vermedi."
"Biz her zaman her sürücü için ayrı geliştirme yapma imkânına ve becerisine sahip olduk. Motosiklet Marquez'e iyi geliyor diye herkesin aynı motosikleti kullanması gerektiği anlamına gelmiyor."
"Örneğin Pecco, Marc'tan farklı bir grenaj kullanıyor. Uzun süre Marc'tan farklı bir salıncak aerodinamiği de kullandı. Fabrika takımındaki her sürücünün kendi tercihlerini yapma imkânı var. Buna Alex Marquez ve Fabio Di Giannantonio da dahil."
"Biz Marc Marquez için bir motosiklet yapıp bunun herkesin işine yarayacağını düşünmüyoruz. Durum kesinlikle böyle değil."
Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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