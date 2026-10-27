MotoGP Avustralya GP

Tardozzi: "Marquez Katar'a gitmek istemediğini söylemedi, yalnızca güvence istedi"

Ducati takım yöneticisi Davide Tardozzi, MotoGP'nin Katar ziyareti öncesinde Marc Márquez'e yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

Rubén Carballo Rosa Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Eki 2026 12:15

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Marc Márquez, Ducati Team

Fotoğraf: Quinn Rooney / Getty Images

MotoGP Dünya Şampiyonası, 2026 sezonunun son bölümünde birçok önemli gündem maddesiyle karşı karşıya. Bunların başında ise şampiyonanın kısa süre içinde Katar'a yapacağı ziyaret geliyor. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Malezya Grand Prix'sinin ardından MotoGP kafilesi, uzun süre belirsizliğini koruyan yarış için Losail Uluslararası Pisti'ne gidecek.

Orta Doğu'daki çatışmanın sürmesi, bölgede düzenlenmesi planlanan çeşitli spor organizasyonlarını tehlikeye attı. Bu durumdan özellikle motor sporlarıyla ilgili bazı organizasyonlar etkilendi. Örneğin, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dakar Rallisi'nin organizatörü ASO, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamayla 2027'de Suudi Arabistan'da yarışılmayacağını doğruladı.

MotoGP cephesinde ise sezonun başlarında yapılması planlanan Katar ziyareti ertelenerek 6-8 Kasım hafta sonuna alındı.

Yarış tarihi yaklaştıkça şampiyona yönetimi, bölgedeki gergin duruma rağmen Losail Uluslararası Pisti'ne gitme planında kararlı olduğunu yineledi.

MotoGP Sports Entertainment Group'un sahibi Liberty Media da kontrolündeki diğer şampiyona olan Formula 1 için benzer bir tutum sergiledi. Mevcut endişelere rağmen 2026 sezonunun Katar ve Abu Dabi Grand Prix'leriyle tamamlanması planlanıyor.

Bu karar, doğal olarak MotoGP'deki sürücüler arasında da soru işaretlerine yol açtı.

Motorsport.com'un birkaç gün önce aktardığı üzere, Endonezya Grand Prix'sinin ardından sürücüler Katar'a seyahat konusunda görüşlerini kendi aralarında dile getirdi. Gridin yaklaşık dörtte üçünün bu ziyarete karşı olduğu belirtildi.

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Bunun üzerine sürücüler, Avustralya Grand Prix'si için Phillip Island'da bulundukları sırada şampiyona yönetimiyle bir araya gelerek Losail yarışı için güvenlik garantileri talep etti. Katar'a gitmeye karşı çıkan görüşlerini dile getiren birçok sürücü olsa da gözler özellikle dokuz kez dünya şampiyonu olan Marc Márquez'e çevrildi.

Márquez'in şampiyona yönetimiyle son dönemde yaşadığı fikir ayrılıkları da bu konudaki açıklamalarına yönelik ilgiyi artırdı. İspanyol sürücü, Motegi'deki gösteri amaçlı karting yarışına katılmamış, ayrıca 2027 sezonunda yarış hafta sonlarının formatında yapılması planlanan değişikliğe de destek vermemişti.

Márquez'in Katar Grand Prix'sine ilişkin tutumunu Avustralya'da değerlendiren isim ise Ducati'nin takım yöneticisi Davide Tardozzi oldu.

Tardozzi pazar günü Sky Sport MotoGP'ye verdiği röportajda Márquez'e destek çıkarak, İspanyol sürücünün Katar'a gitmek istemediğini hiçbir zaman söylemediğini vurguladı.

Tardozzi'ye göre Márquez, Losail yarışı için organizasyondan güvenlik garantileri talep etmişti. Buna karşılık, daha önce Katar'a gitmeyeceklerini söyleyen bazı sürücüler, MotoGP yönetimiyle yapılan toplantılarda sessiz kalmıştı.

Tardozzi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Marc, padoğun karizması en yüksek kişisi. Padok dışında görüşlerini dile getiren ve hatta Marc'tan çok daha sert açıklamalar yapan birçok sürücü, organizasyon yönetiminin karşısına geçtiklerinde susuyor. Durum biraz böyle, ancak bunun çok da büyütülecek bir tarafı yok."

"Bütün bunlara rağmen, diğer tüm sürücülerin adına konuşan tek kişi Marc olduğu için bütün suç ona yükleniyor. Diğer sürücüler, söylediğim gibi, ondan çok daha sert ifadeler kullanırken Marc, bunları dile getirme cesaretini gösteriyor."

"Marc meseleyi akıllıca ele alarak arabuluculuk yapmaya çalıştı. Tahliye planının bulunması, bir B planının hazırlanması ve güvenli şekilde yarışabilmemiz için gerekli tüm koşulların sağlanması gibi konuları gündeme getirdi. Organizasyondan istediği şey buydu."

"Tekrar ediyorum, başka birçok sürücü çok daha sert şeyler söyledi ancak bunları organizasyonun karşısında tekrarlamaya cesaret edemedi. Beni rahatsız eden de bu."

"Çünkü bütün suçun Marc'a yüklendiğini, sanki Katar'a gitmek istemeyen kişi oymuş gibi gösterildiğini okudum. Durum böyle değil. Marc da diğer birçok sürücü gibi organizasyon düzeyinde bir güvenlik planı hazırlanmasını istedi, hepsi bu. 'Gitmek istemiyorum' demedi."

"Elbette gitmemenin daha iyi olabileceğini düşündüren bazı durumlar var. Ancak güvenlik koşulları sağlandığında, bir tahliye planı bulunduğunda ve herhangi bir şey yaşanması durumunda sorun çıkmayacağına dair güvenceler verildiğinde gideriz."

Davide Tardozzi, director del equipo Lenovo Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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