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Tardozzi: “Marquez Ducati’nin rekabetçiliğini arttıracak”

Ducati takım menajeri Davide Tardozzi, Marc Marquez'in Valencia'da motosikleti test ettiğinde üreticinin rekabetçilik seviyesini yükselteceğine inanıyor.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Marc Marquez, Repsol Honda Takımı

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez, Valencia'da sezon sonu testi için ilk kez Honda dışında farklı bir motosikletle piste çıktı.

Marquez, zorlu bir sezonun ardından sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Honda'dan ayrılmayı tercih etti. Gelecek sezon Gresini renklerinde bu yıl dünya şampiyonluğunu kazanan 2023 Ducati'yi kullanacak.

Marquez'in Ducati'ye nasıl uyum sağlayacağı, Honda'dan ayrılacağının geçen ay açıklanmasından bu güne kadar geçen sürede tartışma konusu oldu.

Ducati'nin uydu takımlara, Ducati'nin MotoGP'deki seviyesini yükseltmeye yardımcı olacak şekilde yaklaştığına inanan Tardozzi, Marquez'in 2024'te bunu daha da ileriye taşıyacağını söylüyor.

Motorsport.com'un Marquez'in Ducati için ne yapacağını düşündüğü sorulduğunda Tadozzi, "Rekabet seviyesini tekrar yükseltecek."

"Seviyesini yükseltecek ve çok, çok, çok hızlı olacak."

"Bunu göstermek için %300'ünü ortaya koyacaktır. Tıpkı [Jorge] Martin'in de bir tür dünya şampiyonu olduğunu herkese göstermek için aynısını yapacağı gibi."

"Pecco'da [Bagnaia], 2024 motosikletini 2023'ün üzerine çıkarmanın yolunu görmemiz için bizimle çalışacak." dedi.

Marc Marquez, Gresini Racing

Photo by: German Garcia

Marc Marquez, Gresini Racing

Marquez'in Honda ile yıl sonuna kadar sözleşmesi olduğu için salı günü testin ardından medyaya konuşmasına izin verilmeyecek.

Ancak Malezya yarışında, kardeşi ve 2024'teki takım arkadaşı Alex Marquez'i arkadan takip ederken fark ettiği bazı noktalar sayesinde, Honda'dan Ducati'ye geçişinin nasıl sorunsuz olacağına dair bazı bilgiler verdi.

Sepang'da Motorsport.com tarafından kardeşini takip edenken Ducati'de nasıl parıltılar gördüğü sorulduğunda Marquez, "Yani, sadece iyi sürüyordu."

"Özel bir şey değildi ama doğru anda, doğru çizgide fren yapıyordu ve iyi sürüyordu."

"Antrenmanın sonunda ona atak yaptığımda onu takip etmeye çalıştım. Ama 3. ve 4. virajda kaybettiklerimi geri almaya çalışırken neredeyse kaza yapıyordum." dedi.

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