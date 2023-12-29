Tardozzi: "Ducati'nin yeni dönemi 2015'te başladı"

İtalyan üretici, Francesco Bagnaia ile 2022 ve 2023 yıllarında arka arkaya dünya şampiyonlukları kazanarak MotoGP tarihinde bir ilke imza attı.

Sekiz sürücüsüyle toplamda 43 podyum ve 17 yarış zaferi elde eden Ducati, aynı zamanda Pramac ile markalar tacını ve takımlar şampiyonluğunu da garantiledi.

Ducati, son şampiyonluğunun ardından 15 yıl beklemek zorunda kaldı. Casey Stoner'ın 2007 şampiyonluğunun ardından, sonraki birkaç yıl boyunca formunda bir düşüş yaşandı ve 2010 ile 2016 yılları arasında yarış kazanamadı.

Audi tarafından 2012 yılında göreve getirilen deneyimli teknisyen Gigi Dall'Igna, 2013 yılı sonunda Ducati'nin genel menajerliğe getirilirken, 2015 yılı için yeni bir motosiklet tasarlandı.

Tardozzi Autosport'a verdiği demeçte, şu anda şampiyonluk kazanan GP23'ün, markanın MotoGP'deki 'yeni döneminin' başlangıcı olduğunu söylediği 2015 motosikletinin bir evrimi olduğunu söyledi.

Bagnaia, Ducati ile Red Bull'a benzer 2023 sezonunda MotoGP tarihine nasıl geçti?

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Davide Tardozzi, Team manager Ducati Team

Tardozzi, "Gigi Dall'Igna'nın gelişinden sonra, yeni yönetim diyoruz, 2014'ten sonra her şeyin değiştiği ve ardından yıldan yıla geliştirdiğimiz yeni motosikletle MotoGP'de yeni bir döneme başladığımız bir süreç olduğunu düşünüyorum."

"Bu motosiklet bir devrim değil. Bu motosiklet 2015 [motosikletinin] evrimi. Bu sebeple, herkesin çok rekabetçi olduğu bu noktaya geldik."

"Herkesin 'motosikleti sadece Casey Stoner sürebilir' dediği dönemde başımız beladaydı. Şimdi sekiz sürücümüzün olduğu ve sekiz sürücünün de çok rekabetçi olduğu bir noktaya geldik. Bu bizi işimizle ilgili gerçekten gururlandıran konu."

"Bence şu anda motosikleti geliştirmeyi asla bırakmadığımızı göz önünde bulundurarak sonuçları yönetebileceğimiz bir noktaya geldik. Çünkü rakiplerimiz dürüst olmak gerekirse çok zorlu ve onları bizden daha hızlı yapabilecek bir şey bulabileceklerinden korkuyoruz."

"Ama sonuçta bu durumdan memnunuz." dedi.

Ducati'nin sekiz sürücüsünden altısı 2023'te yarış zaferi elde ederken, hepsi 20 yarışlık sezon boyunca en az bir kez podyumu gördü.