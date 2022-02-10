Suzuki'nin MotoGP takım yönetici arayışı 'beklenenden daha uzun sürüyor'

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Davide Brivio’nun 2021 için Alpine'nin Formula 1 yarış direktörü olarak ayrılmasından bu yana, takımın başında herhangi bir patron yer almıyor.

Suzuki, takım içinde yedi yüksek profilli isimden oluşan bir yönetim komitesi kurmuştu ve komite başkanlığını Sahara yapmıştı.

Ancak Sahara, geçen yılın sonlarında rolünün kendisi için çok fazla olduğunu ve Brivio yerine birinin arandığını kabul etti.

Motorsport.com'un İspanyolca haber yapan sitesi Motorsport.es'e konuşan Sahara, "Fikrimi değiştirmedim.”

“Sadece hayal ettiğimden veya olmasını dilediğimden daha uzun sürüyor.”

“Hâlâ birkaç adayla görüşme halindeyiz fakat anlaşmayı henüz sonuçlandırmadık.”

“Bu konuyla ilgili şeyleri tehlikeye atmamak için daha fazlasını söyleyemem. Fakat evet, fikir yine de bir takım yöneticisi bulmak.” dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Brivio'nun yeni F1 sezonunda Alpine'deki rolü belirsiz olduğu için 2022'de Suzuki'ye dönebileceğine dair söylentiler bir süredir ortalıkta dolaşıyordu.

Sahara, daha önce Brivio'nun kadroya geri dönmesini reddetmişti.

İtalyan menajer hakkındaki sorulara, “Alpine'deki değişiklikleri duydum ama detayları bilmiyorum.”

“Olası isimler hakkında bir şey söylemeyeceğim. Aslında herkes yeni takım yöneticimiz olabilir!” dedi.

Suzuki'nin iki sürücüsü Joan Mir ve Alex Rins'in 2022'nin sonunda sözleşmesi bitiyor, ancak Sahara önceliğin her ikisini de 2023'e kadar elinde tutmak olduğunu söylüyor.

Sahara, "Suzuki, hem Joan hem de Alex'i takımda tutmak istiyor ve bunu her ikisine de söyledik."

“Ancak yılın bu noktasında bizim için en önemli şey onlara en rekabetçi motosikleti verebilmek.”

“Umarız yeniden şampiyonluk adayı olabiliriz.”

“Şu anda onlarla görüşmeye değil, motosikletin performansına odaklanıyorum.” dedi.

Suzuki, geçen hafta Malezya'da gerçekleştirilen sezon öncesi testlerine iyi şekilde başladı ve kombine edilmiş derecelerde 4. ve 12. en iyi zamanların sahibi oldu. Rins 4. olurken, ikinci günde en hızlı tur denemesi yapmayan Mir 12. oldu.-