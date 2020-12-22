Suzuki, uydu takımı kararı için Nisan'a kadar bekleyecek

Suzuki ve Aprilia, şu andaki MotoGP gridinde müşteri takımına sahip olmayan iki üretici olmuş olsalar da Brivio son yıllarda, Japon üreticinin bir uydu takımı ile anlaşması isteğini pek çok kez dile getirmişti.

Japon üretici, modern MotoGP döneminde, 2020'de Joan Mir ile aldıkları şampiyonluğun ardından, bir uydu takımı olmadan şampiyon olan ilk takım olmuştu, ancak Brivio sadece iki sürücü ile veri toplanmasının "yetersiz" olduğuna inanıyor.

Pek çok üretici ve bağımsız takımın an itibariyle, MotoGP organizatörü Dorna Sports ile olan sözleşmesinin bu sene sonunda yenileneceği göz önüne alındığında (üreticilerden sadece KTM 2021 sonrası için kontrata sahip), bir Suzuki uydu takımı 2022 gridinde görülebilir.

Gresini de 2021 sonrasına sözleşme imzalamış olsa da takım, 2022'den itibaren Aprilia ile fabrika ilişiğini sonlandırma kararı aldı.

Ancak Brivio, Suzuki yönetiminin "en geç" gelecek sene Nisan ayına kadar bir karar alması gerektiğini, bunun 2022 için ekstra müşteri motosikletleri hazırlanabilmesi için önemli olduğunu söyledi.

"Uydu takımı hakkında çok fazla konuştuk. Belirli bir noktada bunun gerekli olmadığını düşünüyorsunuz çünkü şampiyonluğu kazandık."

"Ancak mühendislerimiz buna katılmıyorlar çünkü pistte daha çok bilgi almaamız gerektiğini düşünüyorlar ve bazı durumlarda iki sürücü olması yeterki değil, özellikle ıslak zeminde çok fazla sürüşün olduğu ve kuru zeminin etkisini az gösterdiği anlarda daha çok sürücü olması, daha çok bilgi verilmesi anlamına geliyor."

"Bu yüzden diğer üreticilere göre veri toplamak oldukça daha zor."

"Bunu söylemekle beraber bir fabrika takımı olarak biz, olabildiğince fazla bilgi sahibi olmak ve veri paylaşmak isteriz, ancak bu projenin üst yönetim tarafından onaylanması gerek ve bu da süregelen bir durum."

"Ancak tabii ki de hedefimiz 2022'de uydu takımına sahip olmak, erkenden buna karar vermeliyiz, sanırım Mart veya Nisan gibi, aksi takdirde buna hazırlanma zamanımız olmaz."

"Bu yüzden hâlâ süregelen bir durum var ve bir karar almadık."

Suzuki 2020'de Mir ile 20 seneden beri ilk defa şampiyon oldu, Japon üretici takımlar şampiyonasını kazanmış olmasına rağmen üretici şampiyonasında Ducati ve Yamaha'ya geçildi.