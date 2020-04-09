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MotoGP / Son dakika

Suzuki, Rins ve Mir'i 2022 sonrasında da takımda tutmak istiyor

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Suzuki, Rins ve Mir'i 2022 sonrasında da takımda tutmak istiyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matteo Nugnes
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Nis 2020 13:26

Suzuki MotoGP patronu Davide Brivio, takımın mevcut sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir'le olan sözleşmelerini uzun vadeli olarak uzatmak istediğini söyledi.

Hem Rins hem de Mir’in sözleşmesi yıl sonunda bitecek ve her ikisinin de Ducati’nin yoğun ilgisine rağmen, Hamamatsu merkezli markada kalması neredeyse kesin gibi.

Honda geçen ay, MotoGP şampiyonu Marc Marquez'le dört yıllık yeni bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı. Kısa bir süre sonra da Yamaha, 2021 için Fabio Quartararo ve Maverick Vinales'le sözleşme imzaladığını doğruladı.

Bu hamlelerin ardından Suzuki, mevcut sürücülerini korumak ve her ikisiyle de yeni bir anlaşma yapmak istiyor.

Brivio, Rins hakkında şöyle konuştu: "Alex'le olan ilişkinin mümkün olduğunca uzun süre devam etmesini sağlamak için her şeyi yapıyoruz, çünkü ona olan inancımızın karşılığını veriyor."

“2017'deki ilk yıl onun için çok zordu çünkü sakatlık yüzünden neredeyse yarım sezon kaybetti. İkinci sezonunda zaten ileriye doğru büyük bir adım attı. Üçüncü sezonunda bizimle iki yarış kazandı ve şampiyonada dördüncü oldu."

“Bu yola Mir ile de geçen yıl başladık. Ayrıca onunla da en az dört yıl geçirmeyi ve ‘22 sonuna kadar kadar sözleşmesini yenilemeyi amaçlıyoruz."

"Sonrasında, bu ikilinin daha da uzun bir süre sürücülerimiz olarak kalmasını umuyoruz. Çünkü ön grupta olabilecek kadar yetenekliler ve bu ikiliye takımda sahip olmak çok önemli."

Brivio, Suzuki'nin henüz "resmileştirilmemiş" olsa bile, Rins ve Mir ile 2021 için anlaştığını doğruladı.

“Anlaşmaları henüz resmileştirmedik, çünkü bu dönemde her şey biraz sıkışmış durumda. Ama zaten her şey üzerinde anlaştık.

“Bu sadece kağıt parçasını en kısa zamanda imzalamasıyla ilgili bir konu. Umarım sürpriz olmaz. ”

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Editör Lewis Duncan

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