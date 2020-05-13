Suzuki patronu: "Ducati'nin yerinde olsam Dovizioso'yu takımda tutardım"

Her ne kadar Dovizioso'nun Ducati ile iki yıllık yeni bir anlaşma imzalayacağı düşünülüyor olsa da, İtalyan basınında yer alan son haberlere göre kendisini KTM de istiyor.

34 yaşındaki sürücünün menajeri Simone Battistella, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte Ducati'nin Dovizioso'ya, Dovizioso'nun Ducati'ye duyduğundan daha fazla ihtiyacı olduğunu belirmişti.

Brivio, Ducati'nin son üç sezonun hepsinde Marc Marquez'in hemen gerisinde ikinci olan Dovizioso'yu takımdan göndermek yerine daha genç bir sürücü ile takım arkadaşı yapabileceğini söyledi.

Brivio, "Dovizioso son birkaç yıldır Marquez'in en yakın rakibiydi ve bence yarışlar kazanabilecek bir sürücü olduğunu zaten kanıtladı. Bu yüzden onu geleceğin garantisi olarak takımda tutardım."

"Belki de onun yerine kimin geçebileceğine ya da gelecekte ona en yakın olabilecek kişinin kim olacağına karar vermeye çalışır ve onu tutardım. Dovizioso'nun yanında kendini geliştirmesini sağlardım."

"Dovizioso'yu tutardım ama belki de Ducati'de bilmediğimiz bazı sorunlar var ve bu yüzden kendi değerlendirmelerini yapıyorlar. Sportif açıdan bakarsak Dovizioso'nun gitmesine izin vereceklerini düşünmüyorum. Ekonomik, pazarlama ve diğer problemlerin ne olduğunu ise bilmiyorum." dedi.

Suzuki "sağlıklı" bir takım içi rekabet istiyor

Ducati'nin 2021'de ne yapacağı belirsizliğini korurken, Suzuki mevcut sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir'le 2022 sonuna kadar yeniden anlaştı.

MotoGP'deki ikinci yılına giren Mir, artık kendisini ikinci sürücü gibi hissetmediğini söylemişti. Brivio ise ikili arasında sağlıklı bir rekabet olmasını umut ediyor.

"Joan kesinlikle Alex ile rekabet etme potansiyeline sahip. Bu sezon büyük bir güven ve sabırsızlıkla beklediğimiz şeylerden bir tanesi, takımın her ikisinde de hissetmeye başladığı rekabet atmosferiydi."

"Geçen yıl biraz eksik olan bir şeydi. 2018'de Iannone oradayken Alex gelecek vaat eden sürücüydü ve onu yenmek istiyordu. Bir sürücü podyumdayken diğeri kızardı ve bir dahaki sefere aynı şeyi yapmaya çalışırdı. Umarım bu atmosfer 2020'de geri gelir ve sanırım şartlar buna müsait."