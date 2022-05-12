Suzuki, MotoGP'den ayrılmak için Dorna ile görüşmelere başladığını doğruladı!

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Motorsport.com, geçen hafta Suzuki yönetiminin MotoGP takımını kapatma ve 2022 sezonunun sonunda seriden ayrılma kararı aldığını öğrenmişti.

2015 yılında MotoGP'ye geri dönen Suzuki'nin bu kararı bir anda ortaya çıktı ve herkesi şok uğrattı.

Suzuki normalde geçen hafta resmi açıklamayı yayınlayacaktı ancak Motorsport.com, Dorna Sports tarafından yayınlanan ve markanın MotoGP'den kendi isteğiyle ayrılamayacağı yönündeki açıklamasının, bunu engellediğini öğrendi.

Aslına bakılırsa tüm üreticiler, geçen yıl 2026 sonuna kadar MotoGP'de kalmak için Dorna ile sözleşme yenilediler ve bundan ötürü olası bir ayrılık kararı, Suzuki için finansal sonuçları olacağı anlamına geliyor.

Fakat perşembe günü, Fransa GP öncesi bir açıklama yayınlayan Suzuki, COVID-19 pandemisi sonrası yaşanan ekonomik zorluklar ve Ukrayna'daki savaşın getirdiği ekstra baskının, kendilerini ayrılık kararı almaya ittiğini duyurdu.

Açıklamada, "Suzuki Motor Corporation, MotoGP'ye olan katılımını 2022 sonunda sonlandırma olasılığı hakkında Dorna ile görüşme halinde."

"Maalesef mevcut ekonomik durum ve otomotiv dünyasının geride kalan yıllarda karşı karşıya olduğu büyük değişikliklere odaklanma ihtiyacı, Suzuki'yi finansal olanaklarını ve insan kaynaklarını yeni teknolojilerin gelişimine kaydırmaya itiyor."

"Suzuki ekibimize, uzun yıllardır motosiklet yarışlarında Suzuki'ye destek çıkan herkese ve bize coşkuyla destekleyen tüm Suzuki taraftarlarına en derin şükranlarımızı sunarız." denildi.

Dorna, MotoGP'ye katılmak isteyen bazı fabrika üreticileri ve çeşitli takımlar olduğunu doğruladı. Leopard Racing özellikle Aprilia motosikletleriyle gride katılmaya ilgi gösteriyor.

Suzuki'nin kararıyla Joan Mir ve Alex Rins boşa çıkacak ve Motorsport.com, Mir'in Pol Espargaro yerine Honda'ya geçeceğini öğrendi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images