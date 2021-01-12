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MotoGP / Son dakika

Suzuki MotoGP takımı, Brivio'nun yerine herhangi bir ismi geçirmeyecek

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Suzuki MotoGP takımı, Brivio'nun yerine herhangi bir ismi geçirmeyecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motorsport.com, Suzuki MotoGP ekibinin 2021'de Formula 1'e geçmeye hazırlanan takım patronu Davide Brivio'nun yerine herhangi bir ismi geçirmeyeceğini öğrendi.

Motorsport.com geçen hafta, Brivio'nun Alpine F1 takımının CEO'su olabilmek adına Suzuki'deki görevinden ayrılacağını öğrenmişti.

Geçen Perşembe günü açıklama yayınlayan Suzuki, Brivio'nun 2013'ten bu yana yürüttüğü takım patronluğu görevini bırakacağını doğruladı.

MotoGP sezon öncesi testlerine yaklaşık 1 ay kaldı ve bundan ötürü Suzuki'nin Brivio'nun yerine geçecek birisini bulması için çok az vakti vardı.

Ancak Motorsport.com, Suzuki'nin kısa veya orta vadede yeni bir isimle anlaşmayacağını ve mevcut yönetim yapısını yeniden düzenleyeceğini öğrendi.

Şu anda Suzuki yönetiminde yer alan isimler, Brivio'nun takım patronuyken sahip oldukları sorumluları paylaşacaklar. Muhtemelen Suzuki projesinin lideri Shinichi Sahara ve teknik direktör Ken Kawauchi, Brivio'nun daha önce sahip olduğu rolün büyük kısmını üstlenecek.

Brivio, 2000'den 2010'a kadar Yamaha'nın Dünya Superbike ve MotoGP ekiplerinde takım yöneticisi olmuştu. Sonrasında Suzuki projesine katıldı.

Alpine henüz Brivio'nun gelişini doğrulamadı ancak resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor.

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Seri MotoGP
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör German Garcia Casanovs

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