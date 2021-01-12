Suzuki MotoGP takımı, Brivio'nun yerine herhangi bir ismi geçirmeyecek

Motorsport.com geçen hafta, Brivio'nun Alpine F1 takımının CEO'su olabilmek adına Suzuki'deki görevinden ayrılacağını öğrenmişti.

Geçen Perşembe günü açıklama yayınlayan Suzuki, Brivio'nun 2013'ten bu yana yürüttüğü takım patronluğu görevini bırakacağını doğruladı.

MotoGP sezon öncesi testlerine yaklaşık 1 ay kaldı ve bundan ötürü Suzuki'nin Brivio'nun yerine geçecek birisini bulması için çok az vakti vardı.

Ancak Motorsport.com, Suzuki'nin kısa veya orta vadede yeni bir isimle anlaşmayacağını ve mevcut yönetim yapısını yeniden düzenleyeceğini öğrendi.

Şu anda Suzuki yönetiminde yer alan isimler, Brivio'nun takım patronuyken sahip oldukları sorumluları paylaşacaklar. Muhtemelen Suzuki projesinin lideri Shinichi Sahara ve teknik direktör Ken Kawauchi, Brivio'nun daha önce sahip olduğu rolün büyük kısmını üstlenecek.

Brivio, 2000'den 2010'a kadar Yamaha'nın Dünya Superbike ve MotoGP ekiplerinde takım yöneticisi olmuştu. Sonrasında Suzuki projesine katıldı.

Alpine henüz Brivio'nun gelişini doğrulamadı ancak resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor.