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MotoGP / Son dakika

Suzuki: "MotoGP hakemlerinin etkisi azaltılmalı"

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Suzuki: "MotoGP hakemlerinin etkisi azaltılmalı"
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Suzuki takım patronu Davide Brivio, MotoGP Hakemler Paneli’ne çok fazla önem verildiğini ve bu konunun yeniden düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Çifte 500cc dünya şampiyonu Freddie Spencer’ın başkanlık ettiği MotoGP Hakemler Paneli’nin verimliliği ve istikrarı, Avusturya’da gerçekleştirilen çifte yarıştaki bir dizi tartışmalı karar sonrasında yine eleştirilere konu oldu.

Suzuki, Steiermark Grand Prix’sinin son virajında pist dışına çıkan Pol Espargaro’nun ceza alması gerektiğini belirtmiş ve bu konuda en konuşkan takımlardan olmuştu.

Espargaro’nun Jack Miller tarafından dışarı itildiğine ve herhangi bir avantaj kazanmadığına karar veren hakemler, Brivio’yu ve dördüncü sıradaki Joan Mir’i kızdırmıştı.

Ayrıca sürücüler, Moto2 sürücüsü Jorge Martin’in Steiermark yarışında son turda avantaj kazanmamasına rağmen pist sınırlarını aştığı için galibiyeti kaybetmesini de eleştirmişlerdi. Ancak kurallar, son turda pist sınırlarını ihlal eden sürücülerin bir sıra geri düşürüleceğini belirtiyor.

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com’a konuşan Brivio, MotoGP hakemlerinin “müdahaleciliğinin” azaltılması gerektiğini düşünüyor.

Brivio, “Hakemlere, çok az müdahale etmeleri gereken bir disiplinde çok fazla önem verildiğini düşünüyorum.”

“Bu, futbol ya da basketbol değil. Onların, bir hamlenin faul olup olmadığına karar vermek için bir hakeme ihtiyacı var.”

“Bunlar ise, bitiş çizgisine ilk ulaşanın kazandığı yarışlar.”

“Gördüğüm kadarıyla, hakemlerin müdahaleciliği çokça azaltılmalı ve buna da daha kesin kurallarla ulaşılabilir.”

“Kontrol gerekli bir şey. Ancak bugün var olan şey, sonuçları çok fazla koşullandırıyor.” ifadelerini kullandı.

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Yarışta sürücüler, üç kez pist limitlerini aştıklarında uyarı alıyorlar. Beşinci ihlalde ise sürücülere uzun tur cezası veriliyor. Son turdaki ihlallerde ise sürücüler bir sıra geriye düşürülüyor.

Ancak Brivio, sürücüleri “gereğinden fazla” risk almaya ittiği için bunun değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Brivio bu konuda, “Bazı kurallar, hakemlerin yorumlarına çok fazla bağlı. Ve bu olduğunda, öznel kararların kapısını açarsınız.”

“Yarış Kontrol, kuralın net olduğunu ve açık şekilde avantaj sağladığı sürece sürücülerin pist sınırları dışındaki yeşil bölgeye çıkamayacağını söylüyor.”

“Ancak elbette, açık bir avantajın ne olduğu konusundaki yorumum sizinkinden farklı olabilir. Cezalandırılmadan önce limitlerin dört defa aşılabileceğini gördük.”

“Yani, teşvik ettikleri şey, sürücüleri gerekenden fazla risk almaya zorlamak. Çünkü hiçbir ceza almadan dört kez pist limitlerini aşabileceklerini biliyorlar.”

“Bu disiplinin prensibi, motosikletlerin asfaltta kalmasıdır.” şeklinde konuştu.

Yarış Kontrol, San Marino GP hafta sonunda, pist limitleri kurallarında herhangi bir değişikliğin düşünülmediğini ve sıfır tolerans politikasının kullanışlı olmayacağını doğrulamıştı.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Oriol Puigdemont

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