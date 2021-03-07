Suzuki, Katar'da 2022 motorunu test ediyor

Geçen yıl COVID-19 salgını nedeniyle bir dizi maliyet tasarrufu önlemi tanıtılmış ve imtiyaz hakkına sahip olmayan üreticilerin (Suzuki, Yamaha, Honda, Ducati ve KTM) 2021 için motoru gelişimi yapmaları yasaklanmıştı. Bu yüzden bu sezon 2020 motorlarıyla devam edecekler.

Sonrasında geçen yıl imtiyaz hakkını kaybeden KTM'e yeni bir motor üretme konusunda izin verildi ve bundan ötürü sadece Aprilia/KTM yeni bir motora sahip olacak.

Suzuki bu hafta sonu gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinde yeni bir şasi ve salıncak parçaları da dahil olmak üzere bir dizi yeni parçaya sahipti. Ancak test sürücüleri Guintoli ve Takuya Tsuda ikilisi 2022 motorunu da test ettiler..

Guintoli Cumartesi günü, "Hemen pek çok yeni parçayı test etmeye başladık."

"Yeni bir motor versiyonumuz var, bunu 2022 için planlıyoruz. Şimdiden bunun üzerinde çalışıyoruz."

“Ayrıca bugün [Cumartesi] şasi üzerinde de biraz çalışma yaptık. Yani yeni bir şasi, yeni bir salıncak ve farklı bir süspansiyon var."

"Bugün zaten oldukça fazla iş tamamladık ve bu çok iyiydi. Elimizdeki felsefe üzerinde halihazırda bazı gelişim çalışmaları yapıyoruz, çünkü şu anda 2020/2021 versiyonu o kadar da kötü çalışmıyor."

Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Açıkçası motor tarafında biraz düzlük hızı eksikliğimiz var, bu yüzden bir şekilde bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Şu anda motor zaten çok iyi olduğu için çok büyük bir değişim olmayacak."

2022 motorunun gelişiminin, 2021 sezonunun başlamasından önce sadece beş günlük testlere sahip olan sürücüler üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmadığı sorusuna Suzuki sürücüsü şöyle yanıt verdi: "Motor kurallarının dondurulması, 2022 için bu şekilde çalışmamıza izin veriyor."

"Bunun yapılabilecek çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum, çünkü COVID ile ilgili mevcut durumu düşünmek çok zor."

"Test etmek için Japonya'ya gidemiyorum. Yani, orada da bazı testler yapıldı ama aynı şey değil."

"Geçen yıl yaptığımız birkaç testte zamanı olabildiğince iyi kullanmaya çalıştık, ancak şimdiden gelecek için çalışmak gerçekten önemli çünkü bu yıl da neler olacağını bilmiyoruz. Kaç fırsat elde edeceğimizi bilmiyoruz."

"Zamanımızın çoğunu değerlendirmemiz, sahip olduğumuz pist üstü süresini verimli şekilde kullanmamız gerekiyor."

"Bir motor versiyonunu seçmek kolay bir karar değil, bu yüzden hemen atılmamız gerekiyor."

Suzuki, 2017 yılında Andrea Iannone'nin sezon öncesinde yanlış bir motor versiyonu seçmesinden ötürü sezon boyunca zorlanmıştı.