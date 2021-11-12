Suzuki, Davide Brivio'nun 2022'de MotoGP ekibine katılacağını yalanladı

Brivio, 2020'de Suzuki ile şampiyonluk yaşadığı MotoGP'deki başarılı kariyerini sonlandırmış ve bu yılın başında Alpine'le F1'e geçmişti.

Fakat son haftalarda, Alpine'de yönetimsel değişiklikler olacağı ortaya çıktı ve Brivio'nun MotoGP'ye dönebileceği iddia edildi.

Brivio'nun MotoGP'ye dönmeyi seçmesi halinde, kendisi için en belirgin seçenek, hâlâ kendisinden boşalan yeri doldurmaya çalışan Suzuki olacaktı..

MotoGP'nin Valensiya'daki sezon finali öncesinde, perşembe günü konuşan Suzuki'nin MotoGP projesinin lideri Shinichi Sahara, yeni bir yapı inşa ettiklerini söyledi ancak Brivio'nun gelecek yıl kendilerine katılmayacağını belirtti.

Sahara, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Gelecek yıl yeni bir yapı oluşturmaya ve dışarıdan yeni bir takım yöneticisi getirmeye çalışıyorum."

"Şu anda bu konu üzerinde son aşamaya geldik, fakat henüz bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz."

"Davide ile hâlâ iyi dostuz. Bazen onunla telefonda görüşüyorum hatta bir yarış hafta sonunda bile konuşuyoruz."

"Formula 1'de başarılı yıllar geçirmesini gerçekten çok istiyorum ve gelecekte onunla tekrar aynı takımda çalışmayı umuyorum. Fakat gelecek yıl bizim için böyle bir ihtimal yok."

Alpine CEO'su Laurent Rossi, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, Alpine'in Formula 1'de daha yukarılara çıkabilmek için bazı yönetimsel değişiklikler yapmayı düşündüğünü söylemişti.

Brivio'nun geleceğinin tartışıldığı ve Rossi'nin yönetimsel değişiklikler yapacaklarını açıkladığı bir dönemde Motorsport.com, Aston Martin patronu Otmar Szafnauer'in gelecek yıl Alpine'e katılacağını öğrendi.

Hem Aston Martin hem de Alpine, bu iddiaları reddetmekten kaçınsalar da, Szafnauer kendi sosyal medya hesabı üzerinden bu ihtimali yalanlamıştı. Yine de Szafnauer, sözlerinde kesin bir dil kullanmaktan kaçındı.

Laurent Rossi, CEO, Alpine F1, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool