Suzuki: "Çifte yarışlar rakiplerimize daha çok uydu"

2020 MotoGP takvimi, koronavirüs pandemisi nedeniyle büyük bir değişikliğe uğradı, takvimde bulunan 20 yarış 14'e düşürüldü ve yarışların hepsi Avrupa'da yapıldı.

Yapılan 14 yarışta, beş pist - Jerez, Red Bull Ring, Misano, Aragon, Ricardo Tormo - iki yarışa ev sahipliği yaptı.

Dünya şampiyonu Joan Mir, çifte yarışların ikinci yarışlarında performansını geliştiren isimlerden biri oldu, ancak Brivio'ya göre Suzuki'nin rakipleri, üst üste yapılan yarışlarda daha büyük bir performans sıçramasına sahip oldular.

2020'de Suzuki için normal bir seneye göre olan en büyük zorluğun ne olduğu sorusunu yanıtlayan Brivio şunları söyledi: "Hazırlıklar oldukça farklıydı çünkü hepimiz karantinadaydık."

"Katar'da yapılan testlerin ardından hepimiz evde kalmak zorunda kaldık. Ancak şunu söylemeliyim ki mühendislerimiz çalışmaya ara vermediler."

"Karantinada olduğumuz dönemde bile görüşmeler yaptılar, parçaları geliştirdiler, verileri analiz ettiler."

"Her zaman çalışmaya devam ettiler, hiçbir zaman durmadılar. Ve daha sonrasında yeniden başlamaya çalıştığımız sırada belki de en zorlandığımız şeylerden biri üst üste üç yarış olması oldu."

"Bu da normal, ancak geçmişe göre daha farklı bir durumdu ve aynı zamanda iki hafta sonu üst üste aynı pistte iki yarış yapma da buna dahil."

"Bana göre bu durum, bizden ziyade rakiplerimize daha çok uydu."

"Yeni bir pistte doğru ayarları bulmakta oldukça hızlıyız, ancak ikinci hafta sonunda rakiplerimiz bize oldukça fazla yaklaştılar, bizim ilerlememizi daha zor hale getirdiler."

"Bu yüzden bizim için üç yarış üst üste yapmak, bir pistte arka arkaya iki yarış yapmak en farklı şey oldu."

Brivio, 2021'de Mir'in 1 numarayı kullanmasını istiyor

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Mir, 2021'de 1 numarayı kullanma hakkına sahip olacak, ki 1 numara en son 2012'de Casey Stoner tarafından kullanılmıştı.

Mir ise bu numarayı kullanma ihtimalini göz ardı etmedi, ancak geçici 2021 katılımcı listesinde geleneksek 36 numarayı kullanmayı tercih etti.

Suzuki patronu Brivio, Mir'in gelecek sene 1 numarayı kullanmasının güzel olabileceğini, ancak kararın tamamen İspanyol pilota ait olduğunu söyledi.

"Bence bu gerçekten güzel olurdu, ancak aynı zamanda bu tamamen sürücünün kararı, çünkü numara artık bir logo, ürün, işle ilgili durumlar hakkında da kullanılmakta."

"Ancak sadece bir seneliğine 1 numarayı taşımak isterdik. Bu gayet iyi olurdu. Ancak bu tamamen Joan'ın seçimine bağlı."