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MotoGP / Son dakika

Suzuki, Rossi'yle ilgilendiklerini Brivio'ya Facebook'tan iletmiş

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Suzuki, Rossi'yle ilgilendiklerini Brivio'ya Facebook'tan iletmiş
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Eski Suzuki takım yöneticisi Davide Brivio, Valentino Rossi’nin MotoGP’ye geri dönen Suzuki’yle anlaşmakla ilgilenip ilgilenmediğinin kendisine Facebook üstünden sorulduğunu söyledi.

Brivio 2013’ten 2020’ye kadar Suzuki’nin MotoGP takımını yönetti ve geçtiğimiz sezon Joan Mir’le birlikte takımı tekrar şampiyonluk seviyesine taşıdı. Sonrasında görevinden ayrılan Brivio, geçtiğimiz hafta Alpine F1 takımının yarış direktörü olarak F1'e geçtiğini açıkladı.

2011’den finansal sorunlar sebebiyle MotoGP’den ayrılan Suzuki, 2015’te geri dönüş sezonu için Aleix Espargaro ve -o zaman çaylak olan- Maverick Vinales’le anlaşmıştı.

Brivio 2010 yılında Yamaha’daki takım yöneticiliği görevinden ayrılmış ve Rossi’yi takip ederek 2011’de Rossi’nin menajeri olarak Ducati’ye geçmişti.

motogp.com’la röportajında Brivio, Suzuki’nin mevcut MotoGP projesinden sorumlu yöneticinin kendisine 2012’de Facebook üstünden ulaştığını ve 9 kez grand prix dünya şampiyonu Rossi’nin takıma katılmak isteyip istemediklerini sorduğunu söyledi. Sonrasında ise Suzuki, Brivio’yla takım yöneticisi rolü için anlaşmıştı.

Brivio, “Valentino Rossi için çalışıyordum, Yamaha’yı bırakmıştı ve kişisel işleri için onunla çalışıyordum; sözleşmeleri vs. için.”

“Sahara Facebook üstünden bana ulaştı. Garipti çünkü Facebook kullanmıyordum. Facebook profilim var fakat kullanmıyorum.”

“Şu an bile nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Fakat gelen mesajlara baktım ve Sahara’nın ismini gördüm. Valentino Rossi’nin geleceğe dair planlarını öğrenmek istiyorlardı.”

“Bana Suzuki’nin 2014’te MotoGP’ye dönmek istediğini söyledi ve Valentino Rossi’nin takımla yarışıp yarışamayacağını sordu.”

“Valentino’yla konuştum fakat Suzuki’yle yarışmanın ilgisini çekmediğini söyledi. Valentino, Yamaha’ya dönmek istiyordu.”

“O yüzden Sahara’ya nazik bir şekilde, Valentino’nun bu teklifle ilgilenmediğini belirttim.”

“Sonrasında biraz daha konuşmaya başladık ve Sahara bana takımı İtalya’da kurduğu takdirde ilgilenip ilgilenmediğimi sordu.”

“Ben de ilgilenebileceğimi söyledim. Sonrasında 1 Nisan 2013 itibariyle onlarla çalışmaya başladım.” dedi.

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Rossi Ducati’de geçirdiği 2 sezonun ardından 2013’te Yamaha’ya geri döndü ve geçtiğimiz sezonun sonuna kadar Japon üretici için yarıştı.

Rossi 2021’de de Yamaha sürücüsü olarak devam edecek fakat uydu Petronas Sepang Yarış Takımı için fabrika desteğiyle yarışacak.

Suzuki MotoGP’ye dönüşünü planlanandan 1 yıl sonra, 2015 yılında gerçekleştirdi ve 2. sezonunda tekrardan yarışlar kazanmaya başlamıştı.

Ocak ayının başında Suzuki, 2021’de Brivio’nun yerine kimseyi getirmeyeceklerini ve bunun yerine iç yapılanmayı değiştirerek görev dağılımında bulunacaklarını açıklamıştı.

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Editör Lewis Duncan

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