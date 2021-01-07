Suzuki, Brivio'nun ayrılığıyla "şoke oldu"

Motorsport.com, çarşamba günü Brivio'nun sürpriz şekilde Suzuki'den ayrılacağını ve Alpine F1 Takımı'nın yeni CEO'su olacağını öğrenmişti.

Perşembe sabahı bir açıklama yayınlayan Suzuki, Brivio'nun Japon üreticiden ayrıldığını doğruladı. Suzuki, 2015 yılında MotoGP'ye dönse de, Brivio ile Japon üretici arasındaki ortaklık 2013 yılında başladı. İtalyan yönetici, 1999'dan 2010 yılına kadar Yamaha'nın Superbike ve MotoGP ekiplerinde görev aldı.

Brivio önderliğindeki Suzuki, 2016 yılında dokuz yıl sonra yarış kazandı ve 2020 sezonunda yıllar sonra hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Suzuki'den Sahara, Brivio'nun ayrılığını şu sözlerle karşıladı: "Samimiyetimle söylüyorum Davide'nin Suzuki Ecstar ekibinden ayrılması bizim için şoke edici bir haberdi."

"Birisi benden bir parça koparmış gibi hissediyorum, çünkü çok uzun zamandır birlikte çalışıyorduk ve her zaman onunla takımı ve motosikleti nasıl geliştireceğimizi tartışıyorduk."

"2020'de COVID-19 nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü ve zor duruma rağmen harika sonuçlar elde ettik."

"2021, momentumu korumak adına daha da önemli bir yıl olacak. Şimdi Davide'nin boşluğunu doldurmak için en iyi yolu bulmaya çalışıyoruz."

"Neyse ki çoğu zaman oldukça benzer bir düşünce tarzımız vardı, bu yüzden Suzuki Ecstar ekibi olarak gitmemiz gereken yönü korumak o kadar da zor olmayacak."

"Ona gelecek için en iyisini diliyoruz.”

Brivio'nun Alpine F1 Takımı'nda CEO rolünü üstlenmesi bekleniyor.

MotoGP Dünya Şampiyonu Mir, Brivio'nun ayrılığına sosyal medyadan şöyle yazdı: "Bana güvendiği, hayalimi gerçekleştirmeme ve MotoGP Dünya Şampiyonu olmama yardımcı olduğu için Davide Brivio'ya teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini diliyorum."