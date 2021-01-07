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MotoGP / Son dakika

Suzuki, Alpine F1'e geçmeye hazırlanan Brivio'nun ayrılığını doğruladı!

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Suzuki, Alpine F1'e geçmeye hazırlanan Brivio'nun ayrılığını doğruladı!
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Yardımcı Editör: Oriol Puigdemont
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Suzuki MotoGP ekibi, Alpine F1 Takımı'na yeni CEO'su olmaya hazırlanan takım patronu Davide Brivio’nun ayrıldığını doğruadı.

Motorsport.com'un çarşamba günü duyurduğu üzere Brivio, yeni bir yönetim yapılanması kapsamında Alpine'in yeni CEO'su olacak.

Alpine'nin ana şirketi olan Renault, şimdiye kadar konu hakkında yorum yapmayı reddederken, Suzuki Perşembe sabahı yaptığı açıklama ile Brivio'nun MotoGP ekibinden ayrıldığını doğruladı.

Uzun süredir Suzuki'de görev alan Brivio, geçen yıl Japon üreticinin ve Joan Mir'in MotoGP şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

Ayrılık kararı sonrası konuşan Brivio, Suzuki ve MotoGP'den ayrılmanın kendisi için kolay bir karar olmadığını söyledi.

"Karşıma aniden yeni bir mücadele fırsatı çıktı ve ben de bunu değerlendirmeye karar verdim. Benim için zor bir karar oldu."

“Benim için bu hamlenin en zor tarafı, Suzuki'nin şampiyonaya geri döndüğü günden bu yana proje üzerinde beraber çalıştığım tüm bu muhteşem insan grubundan ayrılmak olacak. Uzun bir süredir bu harika ekibi oluşturmak adına takıma gelen tüm bu insanlara veda etmek kolay değil."

"Bu açıdan gerçekten üzülüyorum, ama aynı zamanda bu yeni macera için gerçekten çok fazla motivasyona sahibim. Suzuki ile sözleşmemi yenilemekle tamamen yeni bir mücadeleye atılmak arasında karar verirken kilit nokta buydu."

Renault CEO'su Luca de Meo, Alpine'in F1'e dönüşünü tasarlayan isimdi ve Brivio'nun ekibe katılmasında da büyük pay sahibi oldu.

De Meo ve Brivio arasındaki ilişki 2000'lerin başına kadar dayanıyor. İkili, Brivio'nun 2002'den 2010'a kadar takım yöneticisi olduğu Yamaha'da tanışmışlardı.

İtalyan otomobil üreticisi FIAT, De Meo'nun İtalyan otomobil üreticisinin pazarlama müdürü olduğu 2007'den 2010'a kadar Yamaha'nın ana sponsoruydu.

Brivio, Alpine'de CEO rolünü üstlenecek ve yeni takım patronu Marcin Budkowski ile birlikte çalışacak. Şimdilik bu değişikliklerle ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Brivio, ayrılığına rağmen Suzuki'nin başarılarını davam ettirmesini umuyor.

"MotoGP şampiyonluğu daima tarih kitaplarında olacak bir şey ve anılarımızda her zaman özel bir yeri olacak."

"Suzuki umarım gelecekte daha iyi sonuçlar alır. Ben de her zaman Suzuki hayranı olacağım. Her şey için olara teşekkür ederim."

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Seri Formula 1 , MotoGP
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Jonathan Noble

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