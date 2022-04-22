Suzuki, 2023'te Rins ile devam etmek istiyor

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26 yaşındaki Rins, Moto3 ve Moto2'de yakaladığı başarıların ardından 2017 yılında Suzuki ile MotoGP'ye geçmiş ve ilk yılında güçlü bir izlenim bırakmıştı.

İspanyol sürücü o zamandan beri Suzuki ile üç kez zafere ulaştı ve bunlardan sonuncusu 2020 Aragon GP'de geldi.

Zaman zaman yaptığı kazalarla gündem olan İspanyol sürücü, bu yıl şimdiye kadar iki kez podyuma çıktı ve şampiyonada Enea Bastianini'nin gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Her iki Suzuki koltuğu da 2023 için boş durumda ve padoktaki söylentiler, son şampiyon Fabio Quartararo'nun Japon üreticiye ilgi gösterebileceği yönünde.

Fakat aptal sezonun giderek hız kazandığı bu dönemde Rins, takımın kendisine devam etmek istediğini belirttiğini söylüyor.

Perşembe günü Suzuki'deki geleceği hakkında konuşan Rins, şöyle dedi: ”Gelecek hakkında konuşmaya başlamadık."

"Fakat iyi olan şey Livio [Suppo, takım patronu] ve Japon yöneticiler bana birlikte devam etmek istediklerini söylüyorlar. Bu da beni sakinleştiriyor."

"Bu yüzden gelecek yıl için herhangi bir onay almadığım zamana göre daha sakinim ve daha iyi sürüyorum."

“Duruma bakacağız. Menajerim sonraki yarışlarda önümüzdeki yıllar hakkında konuşmaya başlayacak.”

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images