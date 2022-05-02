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Suzuki, 2022 sonunda MotoGP'den ayrılıyor!

Motorsport.com, Suzuki'nin 2022 sonunda MotoGP'den ayrılacağını öğrendi.

Oriol Puigdemont
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Suzuki, 2022 sonunda MotoGP'den ayrılıyor!
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500cc döneminde MotoGP'de yer alan Japon üretici Barry Sheene, Marco Lucchinelli, Franco Uncini, Kevin Schwantz ve Kenny Roberts Jr. gibi isimlerle şampiyonluklar yaşamıştı.

Suzuki dört zamanlı motorların yer aldığı dönemde de MotoGP'de yer aldı ancak 2011 sonunda finansal sıkıntılar nedeniyle MotoGP'den ayrıldı.

2015'te MotoGP'ye geri dönen Suzuki, 2016 Silverstone yarışında Maverick Vinales ile yeniden yarış kazandı.

MotoGP'ye devam eden Suzuki, 2020'de Joan Mir ile 20 sene sonra ilk şampiyonluğunu almayı başardı.

Motorsport.com, Suzuki'nin başında yer alan isimlerinin Pazartesi günü MotoGP takımıyla bir araya geldiğini ve sene sonunda ayrılma kararını görüştüğünü öğrendi.

Ayrılma kararının alınması, takım içerisinde de şok etkisi yarattı.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Suzuki'nin ayrılma yönünde aldığı karar sürücülerini de zora sokacak gibi duruyor. 2020 şampiyonu Joan Mir'in Honda'da Marc Marquez'in takım arkadaşı olabileceği düşünülüyor.

Alex Rins'in geleceği hakkında ise henüz bir kesinlik yok. İki sürücünün anlaşmaları sezon sonunda bitiyordu.

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