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Suzuki, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı

Suzuki MotoGP fabrika takımı, Malezya'daki testleri öncesinde Joan Mir ve Alex Rins'in mücadele edeceği yeni motosikleti tanıttı.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
1/15

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
2/15

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
3/15

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
4/15

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Bikes of Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
Bikes of Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
5/15

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
6/15

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
7/15

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
8/15

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
9/15

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
10/15

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
11/15

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
12/15

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
13/15

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Bikes of Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
Bikes of Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
14/15

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
15/15

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Japon üretici, 2015'te fabrika takımıyla beraber tam zamanlı olarak MotoGP'ye geri dönüyor ve yeni sezonda aynı sürücü kadrosuyla yarışmaya devam edecek.

Yeni sezonda eski dünya şampiyonu Joan Mir'in yanında bir kez daha Alex Rins olacak.

2021 sezonu, Suzuki için zorlu geçti ve 2018'den beri ilk kez bir sezonda yarış kazanmayı başaramadılar.

Mir altı podyum kazanarak yılı üçüncü bitirdi. Rins ise kazalarla dolu yılı tek podyumla beraber ancak 13. tamamlayabildi. 

Bu yıl yeniden yukarılarda yer almayı hedefleyen Suzuki, yeni motosikletinin örtüsünü bugün kaldırdı ve daha fazla siyah içeren yeni bir renk düzeni tanıttı.

Motosiklet temel olarak mavi rengini taşımaya devam ediyor. Ayrıca gri renk de yine renk düzeninin bir parçası.

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
1/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
2/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
3/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
4/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
5/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
6/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
7/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP
8/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Takım direktörü ve proje lideri Shinichi Sahara, "Kış arası, hem Avrupa'da hem de Japonya'da yapılan oldukça sıkı çalışmalar nedeniyle oldukça yoğun geçti."

"Herkes, daha rekabetçi olmayı umduğumuz yeni sezona hazırlanmak için büyük çaba sarf ediyor."

"Projemize ve iki sürücümüze çok güveniyoruz. Sadece testlerde değil yarışlarda başlamak için sabırsızlanıyoruz."

"GSX-RR etkileyici görünüyor ve önemli sponsorlarımız, taraftarlarımız ve ekip üyelerimizin desteğiyle onu en kısa sürede en üst basamağa çıkarmak istiyoruz."

"Jerez'deki son ​​testte yeni parçalarda büyük bir potansiyel olduğunu gördük ve hem test sürücümüz Sylvain Guintoli, hem de Joan ve Alex'in geri bildirimleri oldukça olumluydu."

"Bu nedenle kış arasına güzel bir hava ve neşeyle girdik. Bakalım bu heyecan verici yeni sezonda neler olacak?" dedi.

Suzuki, Davide Brivio'nun gidişi sonrası yönetim yapısını güçlendirmek için harekete geçmişti. Ancak yerine herhangi bir isim atanmadı.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
1/7

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
2/7

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
3/7

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
4/7

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
5/7

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
6/7

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
7/7

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

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