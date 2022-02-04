Suzuki, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı

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Japon üretici, 2015'te fabrika takımıyla beraber tam zamanlı olarak MotoGP'ye geri dönüyor ve yeni sezonda aynı sürücü kadrosuyla yarışmaya devam edecek.

Yeni sezonda eski dünya şampiyonu Joan Mir'in yanında bir kez daha Alex Rins olacak.

2021 sezonu, Suzuki için zorlu geçti ve 2018'den beri ilk kez bir sezonda yarış kazanmayı başaramadılar.

Mir altı podyum kazanarak yılı üçüncü bitirdi. Rins ise kazalarla dolu yılı tek podyumla beraber ancak 13. tamamlayabildi.

Bu yıl yeniden yukarılarda yer almayı hedefleyen Suzuki, yeni motosikletinin örtüsünü bugün kaldırdı ve daha fazla siyah içeren yeni bir renk düzeni tanıttı.

Motosiklet temel olarak mavi rengini taşımaya devam ediyor. Ayrıca gri renk de yine renk düzeninin bir parçası.

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Takım direktörü ve proje lideri Shinichi Sahara, "Kış arası, hem Avrupa'da hem de Japonya'da yapılan oldukça sıkı çalışmalar nedeniyle oldukça yoğun geçti."

"Herkes, daha rekabetçi olmayı umduğumuz yeni sezona hazırlanmak için büyük çaba sarf ediyor."

"Projemize ve iki sürücümüze çok güveniyoruz. Sadece testlerde değil yarışlarda başlamak için sabırsızlanıyoruz."

"GSX-RR etkileyici görünüyor ve önemli sponsorlarımız, taraftarlarımız ve ekip üyelerimizin desteğiyle onu en kısa sürede en üst basamağa çıkarmak istiyoruz."

"Jerez'deki son ​​testte yeni parçalarda büyük bir potansiyel olduğunu gördük ve hem test sürücümüz Sylvain Guintoli, hem de Joan ve Alex'in geri bildirimleri oldukça olumluydu."

"Bu nedenle kış arasına güzel bir hava ve neşeyle girdik. Bakalım bu heyecan verici yeni sezonda neler olacak?" dedi.

Suzuki, Davide Brivio'nun gidişi sonrası yönetim yapısını güçlendirmek için harekete geçmişti. Ancak yerine herhangi bir isim atanmadı.

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