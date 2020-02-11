Suzuki, 2021’de sürücü kadrosunu değiştirmeyecek

Takım patronu Davide Brivio’nun sözleşmelerin henüz iki sürücüyle de imzalanmamış olduğunu söylemesine rağmen, her ikisinin de Hamamatsu merkezli ekiple devam etmesi garanti gibi gözüküyor.

Motorsport.com’a konuşan Brivio, “Henüz sürücülerin sözleşmelerini yenilemedik, henüz imzalanan bir şey yok. Ancak Rins ile uzun zaman önce anlaştık ve birbirimize devam etmek istediğimizi söyledik. Aynı şey Joan ile de oldu.”

“Aylar önce mevcut kadroyla devam etmek istediğimize karar verdik, ancak şirketimiz çok büyük ve iç süreçlere sahip.”

“Ve hareketli bir pazar var. Mümkün olan en kısa sürede imzalamayı umuyoruz, ancak her konuda görüşüldü ve anlaşıldı.” ifadelerini kullandı.

Maverick Vinales ve Fabio Quartararo ile anlaşma şansını kaçıran Ducati’nin, 2021 için Mir’e ilgi duyduğu biliniyordu.

Ancak bu konu hakkında Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti, “Eğer Suzuki, Mir’in kalmasını istiyorsa kalacak.” dedi.