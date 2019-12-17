Suzuki, 2020 motosikletini 6 Şubat'ta tanıtacak

MotoGP'den 2011'in ardından çekilen Suzuki, 2015 yılıyla birlikte seriye tam zamanlı olarak geri dönmüştü. Geride kalan beş yıllık süreçte nispeten iyi bir performans sergileyen Suzuki, geçen yıl tarihinde ilk kez birden fazla galibiyet almayı başarmıştı.

Takım şimdi bu olumlu ivmeyi 2020'de korumak istiyor ve yeni GSX-RR üzerinde önemli gelişim çalışmaları yapıyor. Dün kısa bir açıklama yayınlayan Japon üretici, yeni motosikletini 2020 MotoGP kış testlerini yapılacağı Sepang pistinde tanıtacağını duyurdu.

Tıpkı geçen yıl olduğu gibi yeni sezonda da Joan Mir ve Alex Rins'in kullanacağı GSX-RR'ın yeni versiyonu, testlerden yalnızca bir gün önce 6 Şubat'ta tanıtılacak.

Japon üretici yeni motosikletle Honda, Ducati ve Yamaha'yı mağlup etmeyi umuyor.

Suzuki gelecek yıl 60. yılını da kutlayacak ve özel partinin sezon içinde yapılması planlanıyor.

Lansmandan bir gün sonra 7 Şubat'ta Malezya testi başlayacak ve 9 Şubat'ta tamamlanacak.