Suzuki, 2020 MotoGP motosikletini tanıttı
Alex Rins, Team Suzuki MotoGP and Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
Fotoğraf: Suzuki MotoGP
Suzuki GSX-RR 2020
Fotoğraf: Suzuki MotoGP
Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
Fotoğraf: Suzuki MotoGP
Joan Mir, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
Fotoğraf: Suzuki MotoGP
Joan Mir, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
Fotoğraf: Suzuki MotoGP
GSX-RR 2020 of Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
Fotoğraf: Suzuki MotoGP
Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
Fotoğraf: Suzuki MotoGP
Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
Fotoğraf: Suzuki MotoGP
Suzuki MotoGP takımı, 2020 MotoGP sezonu öncesinde Sepang'da gerçekleştirilecek ilk testler başlamadan yeni motosikletini tanıttı.
Alex Rins ve Joan Mir sürücü kadrosuyla devam edecek olan Suzuki, 2015'teki dönüşünün ardından 6. sezonunu geçirecek.
Bu sene 100. yılını kutlayan Suzuki, bu kapsamda MotoGP motosikletinin renk düzeninde değişiklik yaptı.
Takım menajeri Davide Brivio, "Bu sene Suzuki için özel bir sene çünkü yarışlardaki 60. yılımızı kutlayacağız. Bu yüzden şirketimiz ve taraftarlarımız için daha iyisini yapmaya daha motive olmuş durumdayız."
"Japonya'daki mühendislerimiz sadece motor üzerinde değil, ayrıca birçok şey, birçok küçük detay üzerinde çalıştılar. Kış döneminde motosikletin paketini iyileştirmeye odaklandılar. Sürücülerimiz hazır ve heyecanlı. Bu yüzden yine iyileşmeye odaklanmalıyız." dedi.
Suzuki, 2000'den sonra ilk defa geçen sene bir sezonda iki zafer almayı başarmıştı. Buna karşı ekip, üreticiler klasmanında 4. olabildi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Takımlar
|Team Suzuki MotoGP
|Editör
|Lewis Duncan
Suzuki, 2020 MotoGP motosikletini tanıttı
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