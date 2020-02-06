Suzuki, 2020 MotoGP motosikletini tanıttı

Alex Rins ve Joan Mir sürücü kadrosuyla devam edecek olan Suzuki, 2015'teki dönüşünün ardından 6. sezonunu geçirecek.

Bu sene 100. yılını kutlayan Suzuki, bu kapsamda MotoGP motosikletinin renk düzeninde değişiklik yaptı.

Takım menajeri Davide Brivio, "Bu sene Suzuki için özel bir sene çünkü yarışlardaki 60. yılımızı kutlayacağız. Bu yüzden şirketimiz ve taraftarlarımız için daha iyisini yapmaya daha motive olmuş durumdayız."

"Japonya'daki mühendislerimiz sadece motor üzerinde değil, ayrıca birçok şey, birçok küçük detay üzerinde çalıştılar. Kış döneminde motosikletin paketini iyileştirmeye odaklandılar. Sürücülerimiz hazır ve heyecanlı. Bu yüzden yine iyileşmeye odaklanmalıyız." dedi.

Suzuki, 2000'den sonra ilk defa geçen sene bir sezonda iki zafer almayı başarmıştı. Buna karşı ekip, üreticiler klasmanında 4. olabildi.