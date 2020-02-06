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MotoGP / Son dakika

Suzuki, 2020 MotoGP motosikletini tanıttı

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Alex Rins, Team Suzuki MotoGP and Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP and Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
1/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Suzuki GSX-RR 2020

Suzuki GSX-RR 2020
2/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
3/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Joan Mir, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
4/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Joan Mir, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
5/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

GSX-RR 2020 of Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

GSX-RR 2020 of Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
6/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
7/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
8/8

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
6 Şub 2020 09:20

Suzuki MotoGP takımı, 2020 MotoGP sezonu öncesinde Sepang'da gerçekleştirilecek ilk testler başlamadan yeni motosikletini tanıttı.

Alex Rins ve Joan Mir sürücü kadrosuyla devam edecek olan Suzuki, 2015'teki dönüşünün ardından 6. sezonunu geçirecek.

Bu sene 100. yılını kutlayan Suzuki, bu kapsamda MotoGP motosikletinin renk düzeninde değişiklik yaptı.

Takım menajeri Davide Brivio, "Bu sene Suzuki için özel bir sene çünkü yarışlardaki 60. yılımızı kutlayacağız. Bu yüzden şirketimiz ve taraftarlarımız için daha iyisini yapmaya daha motive olmuş durumdayız."

"Japonya'daki mühendislerimiz sadece motor üzerinde değil, ayrıca birçok şey, birçok küçük detay üzerinde çalıştılar. Kış döneminde motosikletin paketini iyileştirmeye odaklandılar. Sürücülerimiz hazır ve heyecanlı. Bu yüzden yine iyileşmeye odaklanmalıyız." dedi.

Suzuki, 2000'den sonra ilk defa geçen sene bir sezonda iki zafer almayı başarmıştı. Buna karşı ekip, üreticiler klasmanında 4. olabildi.

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Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

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