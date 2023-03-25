Önceki / Miller, tur rekorunu kırmasının ardından şaşkın Sonraki / MotoGP Portimao 3. antrenman: Bezzecchi lider, Bagnaia ve Bastianini kaza yaptı
MotoGP / Portekiz GP Haberler

Sürücüler, yeni MotoGP formatıyla ilgili ilk sorunlarını dile getirdiler

Bazı MotoGP sürücüleri, 2023 için hazırlanan yeni formatın, günün geç saatlerinde sürüş yapmalarına neden olduğu için şimdiden bazı değişiklikler yapılmasını istiyorlar.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Sürücüler, yeni MotoGP formatıyla ilgili ilk sorunlarını dile getirdiler
Haberi dinle

MotoGP, 2023'te her yarış hafta sonuna sprint yarışı getirme kararı almış ve bundan ötürü de tüm hafta sonu formatı değiştirilmişti.

Cuma günü için önemli bir değişiklik yapıldı ve her iki antrenman seansı da artık Moto2 ve Moto3 seanslarından sonra yapılacak. Daha önce MotoGP antrenmanları, Moto3 ve Moto2 seanslarının arasına alınmıştı. 

Sonuç olarak 2. antrenman seansı artık yerel saatle 15:00'de gerçekleştiriliyor ve 45 dakika yerine bir saat üzerinden yapılıyor.

Portekiz'deki 2. antrenman seansında iki kırmızı bayrak çıktı ve bundan ötürü seans yerel saatle 17:00 civarında noktalandı.

Yılın bu zamanlarında, sıcaklığın nispeten sabit kaldığı Algarve'de bununla ilgili herhangi bir sorun olmasa da, bazı sürücüler soğuk pistlerde durumun zorlaşabileceğini öne sürdüler.

Pramac'tan Jorge Martin, Cuma akşamı yaptığı açıklamada, "Güvenlik komisyonundan bir saatlik antrenman seansının sabah yapılmasını isteyeceğim çünkü Silverstone veya Avustralya gibi bazı pistlerde 2. antrenman seansını bu kadar geç yapmak hiç de kolay olmayacak." dedi.

Honda'dan Joan Mir de aynı noktaya değindi ve ekledi: "Format değişikliğini bu hafta sonunun ardından değerlendirebileceğimi söylemiştim."

"Bugün olanlar neler olabileceğini anlamak için iyi bir örnek, kırmızı bayraklar olabilir ve günü 17:00'de bitirmek durumunda kalabiliriz."

"Belki de bir saatlik bir antrenmana ihtiyacımız olmadığını düşünmemiz lazım."

"Portimao'da sıcaklık aşağı yukarı iyi Ama Le Mans'ta saat 17:00'de nasıl olacak? Dolayısıyla, bu yeni formatı geliştirmeye çalışmak için bunu düşünmek zorundayız." 

Marc Marquez, Repsol Honda Team,

Marc Marquez, Repsol Honda Team,

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro ise şunları ekledi: "Bir şeyleri geliştirip geliştiremeyeceğimizi görmek zorundayız."

"Burası Portimao ve hava 25 derece, yani her şey yolunda. Almanya'da ya da Assen'de saat 17:00'de ne yapacağız?"

"Her zaman kırmızı bayrak, her tur sarı bayrak mı olacak? Öyle olacak evet, çünkü ikinci antrenman seansı adeta bir sıralama seansı gibi, hatta sıralama turlarından da öte."

"Dolayısıyla, daha fazla risk alacağımız seansın ikinci antrenman olduğunu biliyoruz."

"Öğleden sonra 17:00'de, havanın soğuk olduğu bazı ülkelerde bu pek de iyi bir fikir değil."

paylaşım
yorumlar

Miller, tur rekorunu kırmasının ardından şaşkın

MotoGP Portimao 3. antrenman: Bezzecchi lider, Bagnaia ve Bastianini kaza yaptı
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

MotoGP
Portekiz GP

Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor" Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

Marquez: "MotoGP sprint yarışındaki riskler, normal yarıştan farklı değil"

Marquez: "MotoGP sprint yarışındaki riskler, normal yarıştan farklı değil"

MotoGP
Portekiz GP

Marquez: "MotoGP sprint yarışındaki riskler, normal yarıştan farklı değil" Marquez: "MotoGP sprint yarışındaki riskler, normal yarıştan farklı değil"

Bastianini sakatlığı nedeniyle Portekiz ve Arjantin MotoGP yarışlarına katılamayacak

Bastianini sakatlığı nedeniyle Portekiz ve Arjantin MotoGP yarışlarına katılamayacak

MotoGP
Portekiz GP

Bastianini sakatlığı nedeniyle Portekiz ve Arjantin MotoGP yarışlarına katılamayacak Bastianini sakatlığı nedeniyle Portekiz ve Arjantin MotoGP yarışlarına katılamayacak

Son Haberler

MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı!

MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı!

MGP MotoGP
Portekiz GP

MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı! MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı!

NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

NAS NASCAR Cup
Austin

NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci

Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci

MOT2 Moto2
Portimao

Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci

Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

MGP MotoGP
Portekiz GP

Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor" Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.