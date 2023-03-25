Sürücüler, yeni MotoGP formatıyla ilgili ilk sorunlarını dile getirdiler
Bazı MotoGP sürücüleri, 2023 için hazırlanan yeni formatın, günün geç saatlerinde sürüş yapmalarına neden olduğu için şimdiden bazı değişiklikler yapılmasını istiyorlar.
MotoGP, 2023'te her yarış hafta sonuna sprint yarışı getirme kararı almış ve bundan ötürü de tüm hafta sonu formatı değiştirilmişti.
Cuma günü için önemli bir değişiklik yapıldı ve her iki antrenman seansı da artık Moto2 ve Moto3 seanslarından sonra yapılacak. Daha önce MotoGP antrenmanları, Moto3 ve Moto2 seanslarının arasına alınmıştı.
Sonuç olarak 2. antrenman seansı artık yerel saatle 15:00'de gerçekleştiriliyor ve 45 dakika yerine bir saat üzerinden yapılıyor.
Portekiz'deki 2. antrenman seansında iki kırmızı bayrak çıktı ve bundan ötürü seans yerel saatle 17:00 civarında noktalandı.
Yılın bu zamanlarında, sıcaklığın nispeten sabit kaldığı Algarve'de bununla ilgili herhangi bir sorun olmasa da, bazı sürücüler soğuk pistlerde durumun zorlaşabileceğini öne sürdüler.
Pramac'tan Jorge Martin, Cuma akşamı yaptığı açıklamada, "Güvenlik komisyonundan bir saatlik antrenman seansının sabah yapılmasını isteyeceğim çünkü Silverstone veya Avustralya gibi bazı pistlerde 2. antrenman seansını bu kadar geç yapmak hiç de kolay olmayacak." dedi.
Honda'dan Joan Mir de aynı noktaya değindi ve ekledi: "Format değişikliğini bu hafta sonunun ardından değerlendirebileceğimi söylemiştim."
"Bugün olanlar neler olabileceğini anlamak için iyi bir örnek, kırmızı bayraklar olabilir ve günü 17:00'de bitirmek durumunda kalabiliriz."
"Belki de bir saatlik bir antrenmana ihtiyacımız olmadığını düşünmemiz lazım."
"Portimao'da sıcaklık aşağı yukarı iyi Ama Le Mans'ta saat 17:00'de nasıl olacak? Dolayısıyla, bu yeni formatı geliştirmeye çalışmak için bunu düşünmek zorundayız."
Marc Marquez, Repsol Honda Team,
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro ise şunları ekledi: "Bir şeyleri geliştirip geliştiremeyeceğimizi görmek zorundayız."
"Burası Portimao ve hava 25 derece, yani her şey yolunda. Almanya'da ya da Assen'de saat 17:00'de ne yapacağız?"
"Her zaman kırmızı bayrak, her tur sarı bayrak mı olacak? Öyle olacak evet, çünkü ikinci antrenman seansı adeta bir sıralama seansı gibi, hatta sıralama turlarından da öte."
"Dolayısıyla, daha fazla risk alacağımız seansın ikinci antrenman olduğunu biliyoruz."
"Öğleden sonra 17:00'de, havanın soğuk olduğu bazı ülkelerde bu pek de iyi bir fikir değil."
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