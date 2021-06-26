Sürücüler, MotoGP'de daha sıkı pist limiti kuralları olmasını istiyor

MotoGP'nin şu anki pist limiti kuralları, yarışlarda sürücülerin, kerblerin dışındaki yeşil kaçış alanına uyarı almadan önce üç kez çıkabileceğini belirtiyor.

MotoGP, sürücülerin kuralları ihlal edip etmediğini daha kesin şekilde belirleyebilmek için 2021 sezonunda yeşil kaçış alanlarına basınç sensörleri yerleştirdi.

Ancak, MotoGP pist kuralları son yarışlarda çok eleştiri aldı, özellikle de Mugello'daki olaylardan sonra.

Danilo Petrucci, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto2 yarışında Joe Roberts son turda yeşil bölüme geçtiği için podyum kaybetti ve Yarış Yönetim, bunu yapan sürücülerin 0.5 saniye kazandığını belirtti.

MotoGP'de de Miguel Oliveira, Roberts'ın yaptığı şeyin aynısını yapmasıyla Joan Mir'in arkasında üçüncü sıraya düşürüldü ancak sonrasında Suzuki sürücüsü de aynı hatayı yapınca Oliveira ikinci sıraya geri çıkarıldı.

Pist limiti kurallarının değişme ihtimaliyle ilgili söylentiler hakkında konuşan Espargaro şu ifadeleri kullandı: ''Bence, eğer kurallara ben karar verseydim, sürücülerin yeşil alana sadece bir kez girme hakkı olurdu ve ikincisinde uzun tur cezası alırlardı.''

''Neden yeşil kısıma girebilmek için dört kez şans veriliyor ki?''

''Geçmişte, çok kaygandı ve asfalt değildi. Yani, eğer oradan geçseydiniz 3-4 saniye kaybederdiniz.''

''Bu kuralı anlamıyorum, bu yüzden de son birkaç aydır bunu kaldırtmaya çalışıyoruz.''

''Güvenlik açısından bir kere kaçış alanına girmekte sorun yok ancak ikincisinde uzun tur cezası olmalı.''

''Karar vermeliler ve umarım dediğim gibi olur.''

Sürücüler Şampiyonası'nı lider götüren Fabio Quartararo da daha önce MotoGP pist limitleriyle ilgili konuşmuştu.