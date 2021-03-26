Sürücüler, Drive to Survive’ın MotoGP versiyonu konusunda istekli

Netflix yapımı Drive to Survive, Formula 1 için birçok başarıya imza attı ve 2021’de şampiyonayı 1 milyon kişinin canlı izlemesi bekleniyor.

Brad Pitt ve Ewan McGregor gibi Hollywood yıldızlarının da rol aldığı Mark Neale’nin filmleri sayesinde, MotoGP de bu belgesel yapımlarına çok da uzak değil.

Autosport’a göre, 2021 yılında MotoGP sezonu da filme alınacak ancak formatın ne şekilde olacağına hâlâ karar verilmedi.

Katar Grand Prix’sinden önce Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo’ya konuyla ilgili görüşleri sorulduğunda, sürücü şunları söyledi:

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

’’Evet, bu harika olacak çünkü seriye yakından bakacaklar.’’

‘’MotoGP’nin Gunther’inin kim olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum.’’

Dokuz kez dünya şampiyonu Valentino Rossi de bir MotoGP serisinin var olan taraftarlar için iyi olacağını, ayrıca şampiyonayı takip etmeyenlerin de ‘’daha iyi anlamasında’’ rol oynayacağını söyledi.

Rossi, ‘’Bence bu format şu anda çok ünlü, bu belgesel eğlenceli.’’

‘’Formula 1 eğlenceli ve bunun MotoGP taraftarları için de pitin arkasında neler döndüğünü anlamalarına yardımcı olacağını düşünüyorum.’’

‘’Ancak aynı zamanda MotoGP’yi iyi bilmeyenler için de iyi, böylelikle seriyi anlayabilirler.’’ dedi.

Ducati sürücüsü Jack Miller da şunları ekledi: ‘’Bu harika. Spor bunun sayesinde büyüyecek ve eminim gridde birkaç sürücü de film yıldızı olmak istiyordur, bu onlara yardım edecektir.’’