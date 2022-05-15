Sürücüler, Dorna'ya tutarsız MotoGP sözleşmeleri hakkında endişelerinden bahsettiler

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Cuma akşamı geleneksel güvenlik komisyonu toplantısında yer alan sürücüler, mevcut sözleşme durumuyla ilgili endişelerini dile getirmek için Ezpeleta'nın katılımını fırsat olarak kullandılar.

Motorsport.com ayrıca, geçen hafta Speed ​​Up Moto2 tarafından bırakılan Romano Fenati'ye olduğu gibi takımların sürücüleri sözleşmeden erken bir tarihte çıkarmasına karşın destek görmemelerinden de bahsedildiğini öğrendi.

Toplantıda yer alan bir katılımcı Motorsport.com'a şunları söyledi: "Çoğu sürücü, özellikle Moto3 ve Moto2'dekiler, takımların kendilerini tek taraflı olarak bırakmaları konusunda tamamen savunmasızlar."

"Carmelo ile Fenati hakkında konuştuk. Bir takım, bir sürücüyü kovmak istiyorsa bunu yapar. Fakat bir sürücü ayrılmak istiyorsa bunu yapamaz."

Tartışmalarda daha çok, COVID pandemisinin başlamasından bu yana çoğu üretici tarafından yapılan düşük ücretli sözleşmelere odaklanıldı.

Bazı sürücülere, 2023 sezonu için yapılan sözleşme görüşmelerinde, beklentilerinin ve değerlerinin çok altında yeni anlaşmalar teklif edildi.

Aleix Espargaro, geçtiğimiz ay Austin'de Aprilia ile sözleşme yenilemek için yaptığı ilk görüşmenin kendisini "üzdüğünü" çünkü şartlar konusunda çok ayrı yerlerde olduklarını söylemişti.

Joan Mir'in menajeri Paco Sanchez, Suzuki'nin sürpriz bir şekilde 2022'nin sonunda MotoGP'den ayrılacağını açıklamasından önce, Japon markanın 2020 dünya şampiyonuna yaptığı ilk teklifin "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

Mir'e, mevcut maaşının üçte birinin -2019'daki çaylak sezonunda aldığından daha az olan bir miktar-teklif edildiği anlaşılıyor.

Motorsport.com'a konuşan bir katılımcı, muhtemelen mevcut çaylaklardan bahsederek şunları ekledi: "Fabio Quartararo MotoGP'ye geçtiğinde 80.000 euroluk bir sözleşme imzaladı ve bunu, şu anda bazı sürücülere ödüyorlar."

Jakarta MotoGP riders parade Photo by: Dorna

Ezpeleta'nın, sürücülere, COVID ve Ukrayna'daki savaş yüzünden mevcut ekonomik durumun üreticileri zorladığını söylediği ve MotoGP'nin şu anda karşı karşıya olduğu tutarsızlığa bir örnek olarak Suzuki'nin ayrılmasına dikkat çektiği anlaşıldı.

Anonim kalmak isteyen bir sürücü, şu cevabı verdi: "MotoGP büyük bir şov ve büyük bir iş. Çok fazla parası var ve sürücüler olarak biz, bu sirkin palyaçolarıyız."

"Mevcut durumu anlıyoruz ama bedavaya yarışamayız."

Formula 1'de, sürücülerin Grand Prix Sürücüleri Derneği (GPDA) altında güçlü bir birliği ve temsilcileri var fakat şu anda MotoGP'de bu yok.

Bu, her ne kadar birkaç kez gündeme gelse de hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Honda sürücüsü Pol Espargaro, "Sürücüler birliği kuracak kadar endişeli bir liderimiz hiç olmadı."

"Elbette doğru kişi Valentino Rossi'ydi ve her ne kadar birçok kez tartışılsa da asla bunu ileri taşıyacak adımı atmadı." dedi.