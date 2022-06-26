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Suppo: "Suzuki'nin 2023'te MotoGP'de olma şansı yok"

Suzuki MotoGP Takım Patronu Livio Suppo, 2023 MotoGP sezonunda yarışmama kararlarında U dönüşü yapma ihtimallerinin olmadığını söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Suppo: "Suzuki'nin 2023'te MotoGP'de olma şansı yok"
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Geçen ay yapılan İspanya GP'nin ardından Suzuki, yarış takımını 2022 sonunda MotoGP projesini bitireceği konusunda bilgilendirdi. Bunun arkasında finansal sebepler ve pazardaki değişim olduğu belirtildi.

Suzuki, bu konuyu resmi olarak Fransa GP hafta sonunda Dorna Sports yetkilileri ile görüştü ve normalde 2022 ile 2026 arasında yarışmak için imzaladığı anlaşmanın fesih edilmesini istedi.

O görüşmeden sonra konuya dair herhangi bir güncelleme yapılmadı. Bu süreçte, Suzuki'nin 2009'da Kawasaki'nin yaptığı gibi - tek motosikletle ve başka isimle - düşük profille yarışabileceği iddia edildi.

Ancak Suppo bu iddiaları yalanladı ve Suzuki'nin 2023'te hiçbir şekilde gridde olmayacağını söyledi.

Suppo, "Suzuki, resmi olarak gelecek sene olmayacağını doğruladı. Dorna ile olan görüşmeler benim görevimin bir parçası değil."

"Bu konu hakkında bir şey söyleyemem. Ancak kesinlikle değişen bir şey yok. Gelecek sene burada Suzuki'nin olma şansı yok." dedi.

Livio Suppo

Livio Suppo

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Suzuki'nin şoke edici bir şekilde aldığı bu ayrılma kararı, sadece sürücüleri Joan Mir ve Alex Rins'i değil, tüm yarış takımını gelecek sene için işsiz bıraktı.

Suppo, bu konuda bir çözüm bulmaya çalıştığını söyledi ve Suzuki'nin kararının ardından metanetini koruyan takımını övdü.

Suppo, "Takımdaki herkese gerçekten teşekkür etmem lazım çünkü aldıkları habere rağmen pes etmediler."

"İyi düşüncelerini korudular. Akşam padokta kalırsanız, takım içerisindeki havanın hâlâ çok arkadaşça ve mutlu olduğunu görürsünüz."

"Tabii ki gelecek sene için onlara bir çözüm bulmaya yardımcı olmaya çalışıyorum."

"Ancak önemli olan, duyurudan sonraki ilk anlardaki şokun ve birkaç saatin ardından hâlâ çok güçlü tepki göstermeleri oldu." dedi.

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