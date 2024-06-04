“Süper ağır” Yamaha, MotoGP sürücülerine kol sorunları yaşatıyor

Quartararo, kariyeri boyunca aralıklı olarak kol pompası sorunundan muzdarip oldu ve bu sorun nedeniyle 2021 İspanya Grand Prix'sinde birincilikten 13. sıraya düşmüştü.

Yamaha geçtiğimiz 12 ay içinde M1'de bir dizi değişiklik yaptı ve Quartararo, takımın hamlelerinden memnun olsa da mevcut motosikletin giderek ağırlaştığını söylüyor.

Geçen ay Jerez'de kol sorunlarından şikâyet eden 25 yaşındaki Fransız sürücü, geçtiğimiz hafta sonu Mugello'da motosikleti döndürmekte zorlanınca işler daha da kötüye gitti.

Cuma antrenmanında güçlü göründüğü pistteki kötü performansını açıklaması istendiğinde 2021 şampiyonu şunları söyledi: “Özellikle yarışın ortalarından itibaren sorun yaşadım, bu yüzden olması gerektiği gibi süremedim."

"Bu alanı geliştirmeliyiz çünkü sorun kol pompası değil. Kolum bu tür pistlerde açıkça sınırda, bu yüzden bir çözüm bulmalıyız."

"Yol tutuş eksikliği ve motor, motosikleti çok ama çok ağırlaştırıyor."

“Şu anda bizim için bir numaralı öncelik, özellikle yön değişimlerinde geçmişte sahip olduğumuz hissi geri yakalamak.” dedi.

Quartararo, kol sorununun fiziksel durumundan ziyade motosikletle ilgili olduğunu açıkça belirtti.

"Hiç kolay bir şey değil çünkü Jerez'den sonra da aynı sorun vardı. Zaten iki kez ameliyat oldum. Kolumda her şey yolunda görünüyor."

“Sorun kolumla hamle yapmamın mümkün olmaması. Yarışın ortasından sonra kasım açıkça sınırdaydı, bu yüzden şu anda ne yapacağımı bilmiyorum."

“Şimdiye en iyi şekilde çalıştığımı düşünüyorum.”

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images



Quartararo, MotoGP motosikletleriyle alakalı genel bir sorun olduğunu düşünmüyor.

Fransız sürücü, “Hayır, çünkü geçen yıl hiçbir sorunumuz yoktu."

“Bence bu yıl motosikletimizi yapma şeklimizde bir şeyler yanlıştı çünkü ileriye doğru adımlar atıyor olsak bile, yılın başından itibaren motosiklet sınırdaydı ve onu ayarlamamız gerekiyordu."

“Bu yüzden bu motosikleti sürmesi zor hale getiren ana şeyin ne olduğunu bulmalıyız.”

Rins'in yarışı da aynı sorun yüzünden sekteye uğradı.

“Tüm yarış boyunca zorlandım. Startta iki pozisyon kaybettim. Sonra mücadelede kalmaya çalıştım, motosikleti yönetmeye çalıştım, fiziksel durumumu yönetmeye çalıştım çünkü şu anda motosikletimiz oldukça zor."

“Ben de mahvoldum. Garaja döndüğümde bana yardım etmek zorunda kaldılar çünkü biraz başım dönüyordu."

"Şu anki motosikletle, yaşadığımız sorunlarla, her şey daha da zorlaşıyor."

“Sorunları gidermek için kendinizden daha fazlasını vermeniz gerekiyor.”