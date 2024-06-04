Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP İtalya GP

“Süper ağır” Yamaha, MotoGP sürücülerine kol sorunları yaşatıyor

Yamaha ikilisi Fabio Quartararo ve Alex Rins, “süper ağır” olarak tanımladıkları M1 MotoGP motosikleti nedeniyle İtalya Grand Prix'sinde kol sorunlarıyla boğuşmuşlar.

Ezel Tan
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, kariyeri boyunca aralıklı olarak kol pompası sorunundan muzdarip oldu ve bu sorun nedeniyle 2021 İspanya Grand Prix'sinde birincilikten 13. sıraya düşmüştü.

Yamaha geçtiğimiz 12 ay içinde M1'de bir dizi değişiklik yaptı ve Quartararo, takımın hamlelerinden memnun olsa da mevcut motosikletin giderek ağırlaştığını söylüyor.

Geçen ay Jerez'de kol sorunlarından şikâyet eden 25 yaşındaki Fransız sürücü, geçtiğimiz hafta sonu Mugello'da motosikleti döndürmekte zorlanınca işler daha da kötüye gitti.

Cuma antrenmanında güçlü göründüğü pistteki kötü performansını açıklaması istendiğinde 2021 şampiyonu şunları söyledi: “Özellikle yarışın ortalarından itibaren sorun yaşadım, bu yüzden olması gerektiği gibi süremedim."

"Bu alanı geliştirmeliyiz çünkü sorun kol pompası değil. Kolum bu tür pistlerde açıkça sınırda, bu yüzden bir çözüm bulmalıyız."

"Yol tutuş eksikliği ve motor, motosikleti çok ama çok ağırlaştırıyor."

“Şu anda bizim için bir numaralı öncelik, özellikle yön değişimlerinde geçmişte sahip olduğumuz hissi geri yakalamak.” dedi.

Quartararo, kol sorununun fiziksel durumundan ziyade motosikletle ilgili olduğunu açıkça belirtti.

"Hiç kolay bir şey değil çünkü Jerez'den sonra da aynı sorun vardı. Zaten iki kez ameliyat oldum. Kolumda her şey yolunda görünüyor."

“Sorun kolumla hamle yapmamın mümkün olmaması. Yarışın ortasından sonra kasım açıkça sınırdaydı, bu yüzden şu anda ne yapacağımı bilmiyorum."

“Şimdiye en iyi şekilde çalıştığımı düşünüyorum.”

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images


Quartararo, MotoGP motosikletleriyle alakalı genel bir sorun olduğunu düşünmüyor.

Fransız sürücü, “Hayır, çünkü geçen yıl hiçbir sorunumuz yoktu."

“Bence bu yıl motosikletimizi yapma şeklimizde bir şeyler yanlıştı çünkü ileriye doğru adımlar atıyor olsak bile, yılın başından itibaren motosiklet sınırdaydı ve onu ayarlamamız gerekiyordu."

“Bu yüzden bu motosikleti sürmesi zor hale getiren ana şeyin ne olduğunu bulmalıyız.”

Rins'in yarışı da aynı sorun yüzünden sekteye uğradı.

“Tüm yarış boyunca zorlandım. Startta iki pozisyon kaybettim. Sonra mücadelede kalmaya çalıştım,  motosikleti yönetmeye çalıştım, fiziksel durumumu yönetmeye çalıştım çünkü şu anda motosikletimiz oldukça zor."

“Ben de mahvoldum. Garaja döndüğümde bana yardım etmek zorunda kaldılar çünkü biraz başım dönüyordu."

"Şu anki motosikletle, yaşadığımız sorunlarla, her şey daha da zorlaşıyor."

“Sorunları gidermek için kendinizden daha fazlasını vermeniz gerekiyor.”

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Resmi: Martin, 2025'te Aprilia ile yarışacak
Sonraki haber Bastianini, 2025'te KTM'e geçmeye hazırlanıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Mercedes, yeni ön kanadı Montreal'de iki sürücüye de verecek

Mercedes, yeni ön kanadı Montreal'de iki sürücüye de verecek

Formula 1
Mercedes, yeni ön kanadı Montreal'de iki sürücüye de verecek
Hamilton, Ferrari'de "çok az" tanıdık yüz olmasından endişeli değil

Hamilton, Ferrari'de "çok az" tanıdık yüz olmasından endişeli değil

Formula 1
Kanada GP
Hamilton, Ferrari'de "çok az" tanıdık yüz olmasından endişeli değil
Aston Martin, Newey ısrarından vazgeçmiyor

Aston Martin, Newey ısrarından vazgeçmiyor

Formula 1
Kanada GP
Aston Martin, Newey ısrarından vazgeçmiyor

Son Haberler

Mercedes, yeni ön kanadı Montreal'de iki sürücüye de verecek

Mercedes, yeni ön kanadı Montreal'de iki sürücüye de verecek

F1 Formula 1
Mercedes, yeni ön kanadı Montreal'de iki sürücüye de verecek
Slater: “Ocon'un Monako sorunlarının Alpine'den ayrılmasıyla hiçbir ilgisi yok”

Slater: “Ocon'un Monako sorunlarının Alpine'den ayrılmasıyla hiçbir ilgisi yok”

F1 Formula 1
Monako GP
Slater: “Ocon'un Monako sorunlarının Alpine'den ayrılmasıyla hiçbir ilgisi yok”
Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un "süspansiyon çözümünü" kullanıyormuş

Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un "süspansiyon çözümünü" kullanıyormuş

F1 Formula 1
Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un "süspansiyon çözümünü" kullanıyormuş
Son etapta kaybeden Ogier: "Motor sporlarında bazen böyle şeyler olur"

Son etapta kaybeden Ogier: "Motor sporlarında bazen böyle şeyler olur"

WRC WRC
İtalya Rallisi
Son etapta kaybeden Ogier: "Motor sporlarında bazen böyle şeyler olur"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye